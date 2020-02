Danske brandfolk redder ikke bare mennesker i nød. Ganske ofte risikerer de selv livet for at redde menneskets bedste venner også. Søndag aften 26. januar rykkede Beredskab Øst ud til en brand i Gentofte, hvor de reddede en familiehund ud af en brændende lejlighed.

Den chokerede hund måtte have ilt af brandfolkene, men er blevet helt frisk igen.

Det sker ganske ofte, at danske brandfolk skal redde livet på danskernes dyr. Brandfolkene ved Beredskab Øst er endda så kendt for deres indsats for dyr, at de blev nomineret til prisen 'Årets Helt 2019' af Dyrenes Beskyttelse.

»Det er vi selvfølgelig glade for. Det er en anerkendelse. Men egentlig er det bare vores arbejde,« siger Ole Gregersen, indsatsleder og sekretariatschef ved Beredskab Øst.

Den reddede familiehund får ilt fra en flaske, så den kan komme sig oven på den giftige røg, som den har indåndet under branden. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Den reddede familiehund får ilt fra en flaske, så den kan komme sig oven på den giftige røg, som den har indåndet under branden. Foto: Mathias Øgendahl

Ud over branden sidste søndag var Beredskab Øst ude ved en brand i Lyngby 16. december, hvor de måtte redde et stort antal kæledyr fra den visse død.

Foruden en 66-årig dame, som boede i lejligheden, og som nu er genhuset andetsteds, reddede brandfolkene fem katte og to hunde fra flammerne. Desværre måtte en kat aflives på stedet.

»Jeg har ikke før været ude, hvor der var så mange dyr. Det var specielt,« siger Ole Gregersen og fortsætter:

»Dyrene tog det helt roligt. De hverken bider eller snapper, men forholder sig helt roligt, når de bliver reddet, selvom de er bange.«

Ole Gregersen, der er indsatsleder og sekretariatschef ved Beredskab Øst, forklarer, at brandfolkene har en benhård prioritering, når de er i aktion. Mennesker først, dernæst andre levende væsener og til sidst ejendele. Vis mere Ole Gregersen, der er indsatsleder og sekretariatschef ved Beredskab Øst, forklarer, at brandfolkene har en benhård prioritering, når de er i aktion. Mennesker først, dernæst andre levende væsener og til sidst ejendele.

I maj reddede brandfolkene både hund og villa, da der var brand på Ernelundsvej i Gentofte. Også her gav brandfolkene hunden kunstig ilt. Brandfolkene går ind til enhver brand med en klokkeklar prioritering af, hvad de skal redde først.

»Først og fremmest skal vi redde menneskers liv. Dernæst redder vi dyr. Til sidst ejendele,« siger han.

Hvorfor er det så vigtigt at redde dyrenes liv?

»Fordi det er levende væsener. Simpelthen,« siger Ole Gregersen, som forklarer, at brandfolkene ofte bliver mødt med stor taknemmelighed fra ejerne til de dyr, som de redder.

Menneske eller hund. Det gør ingen forskel. Både tobenede og firbenede kan bruge dette mundstykke til at suge ilt fra, hvis der er opstået røgforgiftning. Vis mere Menneske eller hund. Det gør ingen forskel. Både tobenede og firbenede kan bruge dette mundstykke til at suge ilt fra, hvis der er opstået røgforgiftning.

»Det er jo ofte som medlemmer af familien,« siger han.

Danske brandfolk redder dyr meget ofte. Ifølge Beredskabsstyrelsens årlige rapport 'Beredskabet i tal 2018', som er den seneste, var danske beredskabsfolk med til at redde dyr 132 gange i 2018.

Ole Gregersen forklarer dog, at det reelle tal sandsynligvis er større.

»De tal bliver opgjort ud fra, om selve opgaven fra start primært handler om at redde dyr. Men reelt registrerer man det ikke, hvis vi er ude for at slukke en brand og så tilfældigvis finder en hund eller en kat, som vi redder ud,« siger han.

Da hunden var reddet ud, blev den beroliget af en redder. Den fik også ilt, da den led af røgforgiftning. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Da hunden var reddet ud, blev den beroliget af en redder. Den fik også ilt, da den led af røgforgiftning. Foto: Mathias Øgendahl

B.T. har talt med familien, der bor i lejligheden på Springbanen. De er fortsat berørte af branden og ønsker ikke at medvirke. De er dog meget taknemmelige for indsatsen fra Beredskab Øst, som betød, at de stadig har deres firbenede familiemedlem.