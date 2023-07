Fredag aften forsøgte en narkohandler at stikke fra af politiet. Men han blev taget af en politihund, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Det var ved 23.30-tiden, hvor en 19-årig mand så sit snit til at stikke af, da han i Greve Midtby Center fik øje på en civil hundepatrulje. En af politiets hunde blev sat til at søge efter den flygtende mand med den særdeles mistænkelige adfærd.

Under en trappe fandt hunden to ungersvende, som gemte sig. Hunden bevogtede de unge mænd, indtil betjentene nåede frem og anholdt de to, lyder det i pressemeddelelsen.

Tæt ved stedet fandt hunden 22 små poser med i alt 18,87 gram hash og 14,59 gram kokain, som den 19-årige mand erkendte tilhørte ham.

Han blev sigtet for at have til hensigt at sælge narkotikaen. Den anden anholdte, en 18-årig mand fra Greve, blev ikke sigtet for noget i den forbindelse.

Den 19-åriges bopæl blev ransaget, men der blev ikke fundet mere stof. Patruljen beslaglagde narkoen og 10.750 kr i kontanter fra den 19-årige, da pengene formodes at stamme fra narkosalg. Han blev løsladt ud på natten, men vil høre mere fra politiet senere.

