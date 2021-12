En hund er død af stød og en ambulance er på vej for at tilse hundeejeren.

Det bekræfter Nordsjællands Polti overfor B.T, der lige nu er til stede ved Kløvermarken i Espergærde, hvor hændelsen har fundet sted.

»Klokken 12.24 kommer der en anmeldelse om, at der åbenbart er strøm i jorden i Kløvermarken, og at en hund og en borger har fået stød,« fortæller Nordsjællands Politis kommunikationsmedarbejder til B.T, og fortsætter:

»Vi har kontakt med elselskabet, og vi har kontakt til brandvæsnet. Der er også rekvireret en ambulance til hundeejeren. Det er det, som jeg kan sige lige nu.«

På Twitter oplyser Nordsjællands Politi at hundeejeren formentlig er uskadt, mens hunden døde som følge af stødet, ligesom det også oplyses, at strømmen stammer fra en lavspændingsledning.

»Strømmen stammer fra en lavspændingsledning. Der er slukket for strømtilførslen og hændelsen bliver undersøgt nærmere,« skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Området er lige nu afspærret.

Billeder fra stedet viser, at Nordsjællands Politi blandt andet er til stede med indsatsleder og flere betjente, ligesom man også kan se, at hunden ligger død med et tæppe over sig.

B.T. følger sagen …