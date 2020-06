Hun beskyldes for at have rekrutteret unge sexslaver til den pædofiltiltalte milliardær Jeffrey Epstein, men siden hans død, har hun været som sunket i jorden.

58-årige Ghislaine Maxwell beskrives i den nye Netflix-dokumentar 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich', som en af nøglepersonerne i Epstein-skandalen, og hun forsvandt få dage efter, Jeffery Epstein døde i sin fængselscelle.

I dokumentaren kalder flere ofre i sagen den 58-årige kvinde for rigmandens højre hånd, og ifølge dem var Ghislane Maxwell ansvarlig for at rekrutere flere af de unge piger, som Epstein havde sex med, skriver norske TV 2.

Ghislaine Maxwell har altså - ifølge ofrene - spillet en temmelig afgørende rolle i sagen, og derfor betragtes hun som det vigtigste vidne til Epsteins forbrydelser.

British press magnat Robert Maxwell's daughter Ghislaine (C) attends the funeral serice for burial on the Mount of Olives of his father on November 10, 1991. Sven NACKSTRAND / AFP Foto: Sven NACKSTRAND

Ligeledes vil Maxwell formentlig kunne oplyse, om og hvilke andre indflydelsesrige personer, der har været indblandet i uhyrlighederne. Hvis man altså bare kunne finde hende.

Ghislaine Maxwell beskrives af norske TV 2 som en del af den britiske elite. Datter af den afdøde og omdiskuterede mediemogul Robert Maxwell, som angiveligt begik selvmord i 1991.

Før Ghislaine Maxwell mødte Jeffrey Epstein, arbejdede hun i flere af farens mange firmaer, men efter farens død, flyttede hun til New York.

Efter flytningen gik der ikke længe, før Ghislaine Maxwells ansigt dukkede op på billeder fra nogle af de mest prestigefyldte fester i storbyen - i selskab med ingen andre end Jeffrey Epstein.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT

Første gang, de to blev set sammen, var ved et selskab hos Donald Trump i 1992.

I 90'erne dannede de angiveligt par - og i den nye Netflix-dokumentar kommer det også frem, at de to har været romantisk involveret, men at forholdet sluttede, da Epstein ikke ville gifte sig med Maxwell.

Jeffrey Epstein selv har dog aldrig beskrevet Maxwell som andet end en god ven.

Siden Jeffrey Epsteins dom i 2008, hvor han blev dømt for at begå overgreb mod en ung pige, så man ikke længere Ghislane Maxwell i selskab med rigmanden i offentligheden.

Jeffrey Epsteins hus på øen Little St. James Island, hvor rigmanden angiveligt holdt selskaber, som indebar seksuelt misbrug af helt unge piger. (Arkivfoto) Foto: Marco Bello

I 2011 kom hun med en offentlig udtalelsen gennem sin advokat, hvori hun benægtede enhver påstand om kendskab til Epsteins forbrydelser.

Der har floreret mange rygter om, hvor Ghislaine Maxwell skulle befinde sig i dag, men ingen af dem er blevet bekræftet. Det britiske medie The Sun har endda udlovet en dusør på 83.000 danske kroner til den person, der kan føre mediet til hendes skjulested.

Kilder har tidligere beskrevet Ghislaine Maxwell som umulig at finde. Hendes mangeårige veninde, Victoria Hervey, har i tv-prgrammet 'Good Morning Britian' sagt, at hun ikke har set Maxwell siden september.

»Jeg tror ikke, at nogen vil kunne finde hende... Hun er ligesom en karakter fra James Bond-filmene - hun er en meget unik person,« sagde hun i programmet.