»Normalt er jeg ikke en person, der bliver skræmt særlig nemt, men lige her kan jeg godt mærke, at jeg føler mig lidt urolig.«

Sådan lyder det fredag formiddag fra en af de mange, der torsdag aften begyndte at modtage en skræmmende sms-besked om, at der er blevet erklæret bandekrig i hovedstadssområdet.

'Der er blevet erklæret en stor bandekrig og der forventes meget skyderi, pas på med at tage ud om aftenen,' lød det blandt andet i beskeden, som både blev sendt rundt som sms-besked og blev delt på de sociale medier.

Til B.T. fortæller kvinden, der modtog beskeden og ønsker at være anonym, at hun fik den tilsendt af flere og også så den blive delt i en Facebook-gruppe, der har flere tusinde medlemmer.

En SMS-besked advarer om bandekrig og skyderier i København fredag aften. Beskeden får nu politiet til at reagere. Foto: Privatfoto Vis mere En SMS-besked advarer om bandekrig og skyderier i København fredag aften. Beskeden får nu politiet til at reagere. Foto: Privatfoto

»Det eksploderede virkelig i går (torsdag, red.) aftes, og man fik den tilsendt mange gange,« forklarer hun.

B.T. har også modtaget flere billeder og henvendelser vedrørende beskeden, hvori der også står skrevet:

'Jeg har lige fået den her besked fra en kontakt: »Der er erklæret krig i Valby, Nørrebro, Ishøj, Vanløse og Amager. Hold dig langt væk fra de områder. De har sagt, at alle bliver skudt«'.

Netop fordi hun bor på Amager, har en søn og har familie på Nørrebro føler hun sig lidt urolig:

»Og sådan har jeg aldrig haft det før. Bange kan man vel godt sige. I en form,« fortæller hun og forklarer, at hun føler, man skal tage indholdet af beskeden 'alvorligt'.

»Jeg vil i hvert fald helt sikkert have det in mente, også fordi jeg har en søn. Jeg føler, at politiet skal tage det seriøst lige meget hvad,« slutter hun.

Fredag har Rigspolitiet udsendt en pressemeddelelse om sagen, hvor man understreger, at det billede, der bliver malet i sms-beskeden, ikke er et, politiet kan genkende:

'Der florerer lige nu en sms, som også er på de sociale medier, om bandekonflikt. I sms'en bliver der tegnet et særdeles voldsomt billede af situationen. Det er ikke et billede, som vi hos politiet kan genkende,' lyder det i udtalelsen, som fortsætter:

'Det er korrekt, at der for tiden er en bandekonflik mellem to grupperinger, hvilket har resulteret i enkelte hændelser i flere politikredse.'

Som følge af konflikten har Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi mandag indført visitationszoner i dele af politikredsene.

'Ingen skal være nervøs for at færdes i gaderne,' slutter pressemeddelelsen.

