For fjerde gang på fire år stak en kvinde fredag aften sin samlever alvorligt med en kniv.

For mindre end tre måneder siden blev den 44-årige løsladt fra at have afsonet sin seneste straf på otte måneders fængsel for at have snittet i manden.

Men fredag aften kort før klokken 20 var den gal igen.

I en lejlighed i Målev på den københavnske vestegn hørte en nabo pludselig høje skrig og råben fra et husspektakel, der var så voldsomt, at politiet blev tilkaldt.

Her fandt betjentene manden i lejligheden blødende fra et otte centimeter langt og relativt dybt sår i hånden, som den 44-årige kvinde havde påført sin samlever med en stor kniv.

Den blødende mand fik straks førstehjælp af betjentene, og kvinden blev anholdt. Såret var ikke livstruende, men det blødte en del.

Kvinden er tre gange tidligere dømt for at have stukket eller skåret i manden med kniv. Derfor blev hun lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling.

»Her blev hun sigtet for grov vold efter straffelovens paragraf 245 og fængslet frem til 30. november på grund af gentagelsesrisikoen,« oplyser specialanklager Henrik Uhl Pedersen fra Københavns Vestegns Politi til B.T.

I retten kunne kvinden erkende de faktiske omstændigheder, der var sket efter, at hun havde drukket en del alkohol.

Hun var ifølge sin egen forklaring blevet sur på samleveren over, at han tilsyneladende havde slettet nogle kontakter til hendes familie. Samtidig havde hun også indtryk af, at han havde været hende utro, mens hun sad i fængsel for det seneste knivstikkeri mod ham.

På hans telefon havde hun fundet et telefonnummer, som hun fredag aften prøvede at ringe til. Da det var en kvinde, som besvarede opkaldet, blev hun rigtig vred og stak - endnu en gang - samleveren med kniv.