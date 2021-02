For tre år siden satte hun studenterhuen på hovedet og fejrede den sidste eksamen med sine veninder fra klassen.

I dag er den 23-årige kvinde fængslet og sigtet i en omfattende terrorsag med i alt 14 anholdte.

Veninderne fra gymnasietiden er chokerede over, at den 23-årige med det rolige gemyt mistænkes for at være involveret i planer om et angreb med brug af både våben og bomber.

»Hun var ret dygtig, husker jeg. Hun talte flydende tysk som den eneste på holdet,« forklarer en tidligere gymnasiekammerat.

Det er ikke tilfældigt, eftersom hun har en forbindelse til flere af de andre anholdte med adresse i Tyskland.

Kvindens perfekte tysk - samt arabisk, engelsk og dansk - er også fremhævet i gymnasieklassens blå bog.

Heri kan man også læse, hvordan de andre elever under overskriften ‘Dig om 10 år’ spåede hendes fremtid.

Men inden vi når til den fortælling, ser vi nærmere på de øvrige mistænkte.

For hvad har studenten, der desuden har gået i dansk folkeskole, til fælles med de andre anholdte, som blandt andet tæller en flygtningefamilie fra Syrien, en svensker og en anden tidligere gymnasieelev.

Hvem eller hvad er det præcis, der forbinder de i alt 14 anholdte?

Voldsom aktion i Gentofte

På en lille sidevej i Gentofte falder støvregnen roligt. Det er to uger siden, at høje brag gav genlyd netop her, da dørene til to lejligheder blev sparket ind af knap 20 kampklædte betjente.

Lejlighederne ligger med få hundrede meters mellemrum, og på postkasserne står navnene på de tre syriske søskende, der også er anholdt i terrorsagen.

»De er søde og dejlige mennesker. En rigtig rar familie. Det eneste, jeg ikke kan få til at hænge sammen, er, at de er flygtninge, men har så mange dyre biler, som de ofte udskifter,« siger en kvindelig nabo i den københavnske forstadskommune.

Hun håber, at der er sket en fejl, for hun kan ikke forstå, at familien skulle være indblandet i terror, fortæller hun.

Og lige så uforstående er chefen for den virksomhed, hvor den mellemste bror på i dag cirka 29 år var i praktik fra 2016 til 2017.

Det kommer bag på mig, at han skulle være indblandet, for hvis det var Olsen Banden, ville han altså ikke tage rollen som Egon Olsen Virksomhedsejer, der havde en af de mistænkte i praktik

»Han var en rigtig rar fyr. Og jeg var meget imponeret over, hvor hurtigt han var blevet god til dansk. Det kommer bag på mig, at han skulle være indblandet, for hvis det var Olsen Banden, ville han altså ikke tage rollen som Egon Olsen,« siger chefen.

Det er især i søsterens lejlighed i Gentofte, at der dagligt er et rend af mennesker. Det fortæller flere af naboerne i opgangen.

»Min mand og jeg kalder lejligheden for ‘restauranten’, fordi der altid kommer så mange mennesker om aftenen,« siger en af naboerne.

På en tredje adresse et kvarters kørsel væk dukker den yngste brors navn op igen. Ingen, som B.T. taler med i opgangen, kender eller har mødt den unge mand i midten af 20'erne.

Men de vågnede alle den nat, da politiet kom bragende. Politiet sparkede nemlig ikke kun døren ind til den terrormistænktes lejlighed.

»Lige pludselig står der en masse mænd i grønne uniformer i min lejlighed. Og der var en, der råbte til min søn; ‘læg dig ned på maven’, mens han pegede på ham med en maskinpistol,« siger den tydeligt berørte underbo og fortæller, at politiet havde taget fejl af etagerne.

Islamisk Stat-sympatier i Holbæk

Beboere på en stille villavej i Holbæk slog øjnene op, da politiet pludselig mødte talstærkt op for at ransage et gult murstenshus.

I huset bor et ungt par, en mand på 33 år og en kvinde på 30 år, som ligeledes er anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Den 30-årige kvinde med irakiske rødder fik i 2011 dansk statsborgerskab.

I dag har hun et Islamisk Stat-flag på sin Facebook-profil.

Men de sympatier har hun ikke altid haft.

En tidligere veninde fortæller, at hun kom til Danmark fra Irak med sin mor. Veninden beskriver hende som en sød pige, der gerne ville læse til læge.

Efter folkeskolen begyndte hun i gymnasiet.

Ligesom den førnævnte 23-årige kvinde har hun altså også været gymnasieelev.

Som elev begyndte hun at gå med tørklæde.

Ifølge veninden sagde hun, at tørklædet var morens ønske, fordi hun var ved at være giftemoden.

Den 30-årige kvinde danner i dag par med en 33-årig mand med rødder i Syrien. Beboere i området har set dem gå tur med et lille barn.

»Jeg har talt med begge to, og de taler fuldstændig dansk. Ja, helt perfekt dansk,« siger en pensioneret mand, der bor på villavejen i Holbæk, og tilføjer:

»De var søde og rare at tale med.«

Han var vidne til, at et ransagningshold på omkring 10 betjente kom og gennemsøgte det gule murstenshus.

Her ses efterforsker fra politiet gå rundt i haven til den gule murstenshus i Holbæk, hvor to af de sigtede bor. Vis mere Her ses efterforsker fra politiet gå rundt i haven til den gule murstenshus i Holbæk, hvor to af de sigtede bor.

Iført hvide dragter, mundbind og blå handsker ransagede de huset med hjælp fra en sporhund.

Den 33-årige mandlige beboer fra det gule murstenshus er en del af en syrisk familie, som mistænkes at være central i sagen.

Seks medlemmer af familien er anholdt.

Ifølge den tyske avis Der Spiegel foretog den ene af brødrene, en 33-årig mand, en mistænkelig bestilling på fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver hos en polsk forhandler.

Det skulle leveres til hans storebrors adresse i Tyskland. Her fandt tysk politi dog ikke det bestilte men i stedet en stor mængde fyrværkeri, kanonslag og tændsnore - samt et hjemmelavet Islamisk Stat-flag, skriver den tyske avis.

Derimod blev der ved ransagninger for to uger siden i Holbæk fundet ingredienser nok til at lave en bombe samt pumpguns og en jagtriffel med kikkertsigte.

Et vigtigt fund i Malmø

Den 30-årige kvinde fra Holbæk har en søster, som udgør sagens forbindelse til Sverige.

Søsteren danner nemlig par med en 45-årig mand med bopæl i Sydsverige. Begge blev anholdt i Danmark. Parret har mindst to børn sammen.

Kvinden har dansk statsborgerskab og er opvokset i den nordvestsjællandske by Tølløse - ligesom sin søster.

Hendes svenske mand med det arabiskklingende navn ankom til Sverige i 2004 og fik statsborgerskab i 2018.

Den svenske efterretningstjeneste Säpo har ransaget mandens bopæl i Malmø, hvor de fandt en interessant genstand, der blev udleveret til dansk politi.

Svensk politi vil ikke fortælle, hvilken genstand der er tale om.

Ved en razzia i denne lejlighed i Malmö fandt politiet en koran, hvori der var overstreget passager om vantro. Vis mere Ved en razzia i denne lejlighed i Malmö fandt politiet en koran, hvori der var overstreget passager om vantro.

Men den svenske avis Sydsvenskan skriver, at Säpo fandt en koran, hvori der var overstreget passager om at hævne sig mod de vantro.

Den mistænktes blå bog

Vender vi igen blikket mod den 23-årige for nyligt udklækkede student, så er der ifølge flere af hendes relationer ikke noget, der i løbet af hverken folkeskolen eller gymnasietiden har peget i retning af, at hun skulle ende som mistænkt i en af danmarkshistoriens mest spektakulære terrorsager.

Af hendes blå bog fremgår, at hun af klassekammeraterne fra gymnasieklassen vil blive husket som pigen, der altid var klar til at løse kriminalsager og for i øvrigt at være en fremragende tegner og ikke mindst kulturfortolker.

Sidstnævnte kom blandt andet til udtryk ved hendes særligt gode evne til at fortolke Yahya Hassans digte.

Hun elskede desuden at spille X-Box og ville ifølge klassekammeraterne have en X-box-konsol, en kebab og tv-serien Prison Break med på en øde ø.

Klassen afslutter den nu 23-årige terrorsigtede kvindes blå bog med at råde hende til at åbne op og fortælle en masse af de ting, som hun ved.

'Du er nemlig utrolig klog,' lyder det.

B.T. har været i kontakt med flere af kvindens klasse- og skolekammerater. De fortæller enstemmigt, at de husker hende som en stille og til tider genert pige, men derudover altid både høflig og sød.

Hvad den 23-årige kvinde har foretaget sig siden gymnasiet er uvist, men sikkert er det, at hun i løbet af foråret sidste år blev gift med en mand.

Brylluppet var ifølge en kilde ganske afdæmpet og blev afholdt uden de store armbevægelser.

Umiddelbart efter brylluppet slettede hun sin Facebook-profil til stor undren for flere af hendes tidligere gymnasiekammerater.

Ingen af dem bemærkede imidlertid ændringer i hendes adfærd i tiden op til, at hun slettede sin profil - ej heller i tiden frem til anholdelsen i den forgangne uge.

Og studentens forbindelse til de 13 andre mistænkte?

Det vides ikke, om hendes ægtefælle er blandt de sigtede i sagen, men ifølge CPR-registeret deler hun adresse med den omkring 23-årige føromtalte syriske flygtning, som ligeledes er sigtet.

De har begge registreret bopæl i en lejlighed nord for København, som politiet for nylig ransagede.

Samtidig er den 23-årige kvinde en del af den anden syriske familie, der er central i sagen.

Seks af de 14 er foreløbig varetægtsfængslet indtil 23. februar, mens en anden gruppe på syv personer foreløbig er varetægtsfængslet indtil 2. marts. Alle 14 nægter sig skyldige.

Følg med, når B.T. den kommende uge afdækker de sidste to mænds rolle i sagen.