Nordsjællands Politi leder i øjeblikket efter den forsvundne kvinde Ulla i området omkring Geels Skov i Holte.

I den forbindelse indledte politiet natten til mandag en storstilet 'humanitær eftersøgning', hvor man blandt andet har sendt en helikopter i luften, da kvinden på grund af kulden frygtes at kunne være i livsfare, hvis hun opholder sig udendørs.

Det oplyste Nordsjællands Politi på Twitter kort efter klokken 03.

'Vi er ved at starte en humanitær eftersøgning op i området omkring Geels Skov i Holte. Det næste stykke tid kan opleves helikopterstøj, vi beklager de gener, det giver. Der kan pt. ikke oplyses yderligere', lød det.

Til B.T. forklarer politikredsens vagtchef, Michael Hansen, tidligt mandag morgen, at man leder efter en ældre kvinde på 75 år, der natten til mandag har forladt sit hjem i Holte.

»Hun kan være i livsfare på grund af de vejrforhold, vi har, hvis hun opholder sig udendørs,« fortæller han.

På Twitter oplyser politiet ved 07:15-tiden, at den forsvundne kvinde hedder Ulla. I samme ombæring har politikredsen delt et billede af den savnede kvinde.

'Hun er 1,68 cm høj, buttet og har kort sort/gråt hår', lyder beskrivelsen af hende.

Politiet har en formodning om, at Ulla kan være søgt ind i skovområdet.

»Derfor er vi i gang med at få det gennemsøgt med hjælp fra helikopter og varmesøgende kamera,« forklarer vagtchefen.

Politiets formodning om, at kvinden kan være søgt mod skoven, udspringer af, at kvinden tidligere har været gået hjemmefra og er blevet fundet derinde.

Politiet fik anmeldelsen om, at kvinden var forsvundet, omkring midnatstid.

»Så skulle vi selvfølgelig lige have tjekket efter, om hun kunne være fundet eller måske være indlagt på et hospital, og der var nogle andre steder, vi også lige skulle have tjekket efter, inden vi lige kunne gå i gang. Og så er det, at vi undervejs får nogle oplysninger om, at hun tidligere er fundet inde i Geels Skov,« siger Michael Hansen og fortsætter:

»Det er jo ikke så nemt at gennemsøge sådan et skovområde, når det er mørkt, men vi var så heldige at få bistand fra Forsvaret med en helikopter, som kunne hjælpe os med det.«

Han beklager, at lyden fra helikopteren kan have generet beboere i området.

»Men jeg må sige, at vi altså prioriterer menneskeliv,« forklarer vagtchefen og tilføjer:

»Vi fortsætter, indtil vi har fundet hende.«

Politiet opfordrer borgere i området til at tjekke skure, udhuse og garager igennem for at se, om Ulla kan have søgt ly der.

'Tak for hjælpen', lyder det i et tweet fra politikredsen.

Hvis du ser kvinden eller ved, hvor hun kan opholde sig, bedes du kontakte Nordsjællands Politi på telefonnummer 114.