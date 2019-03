Hugo Helmig har ikke sin trang til kokain fra fremmede. Hans far Thomas Helmig har også haft næsen begravet i det hvide pulver.

I bogen ’Helmig og kærligheden’ fortalte Thomas Helmig ærligt om sit forbrug af både alkohol og hårde stoffer.

»Jeg har som sagt prøvet hårdere stoffer, men alkohol har altid været mit nummer ét,« fortalte han i bogen, der blev til i samarbejde med Kirsten Jacobsen.

»Måske har alkoholen indimellem haft lidt for godt fat i mig, men det andet har jeg aldrig følt mig på vippen til at blive afhængig af. Jeg har alle dage vidst, at man aldrig skal fucke med stoffer. Det har jeg kunnet se omkring mig. Jeg ved, at coke er godt, indtil det ikke er godt mere, og så bliver det noget rigtig skidt,« fortalte Thomas Helmig.

Thomas Helmig på Northside Festival lørdag den 10. juni 2017. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Thomas Helmig på Northside Festival lørdag den 10. juni 2017. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Noget rigtig skidt er det tilsyneladende blevet for hans søn, Hugo Helmig.

Lørdag fortalte hans manager, at Hugo Helmig er i behandling for et misbrug af det stærkt vanedannende stof.

Hugo Helmig har fulgt sin fars fodspor ud i popmusikken, men den 20-årige popsanger har åbenbart også arvet sin fars party-gen.

Klokken 04:51 natten til lørdag blev han tilbageholdt af Østjyllands Politi i en kæmpe kokainrus.

Kokain dræber Kokain er skyld i et stigende antal forgiftninger og dødsfald. Det viser tal for Sundhedsstyrelsens overvågning af narkosituationen i Danmark, som blev offentliggjort i november 2018. I 2017 blev der registreret 470 tilfælde af forgiftninger som følge af brug af det euforiserende stof mod 341 tilfælde året før. Samtidig var indtag af kokain årsag til 13 dødsfald i 2017 mod seks dødsfald året før.

Ritzau



Det var Hugo Helmigs mor, psykologen og forfatteren Renée Toft Simonsen, der ringede efter politiet.

Ifølge døgnrapporten oplyste hun til politiet, at hendes søn løb rundt ude på gaden i psykotisk tilstand.

Renée Toft Simonsen har selv prøvet både kokain og ecstacy, da hun i 1980'erne dannede hun par med Duran Duran-bassisten John Taylor.

Det har hun fortalt i biografien 'Renée - at finde hjem', hvor hun beskriver kokain som noget der føles 'skræmmende godt'.

Arkivfoto af Renée Toft Simonsen taget i 1987, dengang hun arbejdede som model. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Arkivfoto af Renée Toft Simonsen taget i 1987, dengang hun arbejdede som model. Foto: JAN JØRGENSEN

På albummet Juvenile, der netop er udkommet, synger Hugo Helmig direkte om sit forbrug af kokain.

'Showing up late again / Eyes tell you why I don't act the same / I know you worry when I'm not around / I might be able to change this', synger han i sangen 'Home'.

I sangen 'Don't wait up' kæder han sine vilde byture sammen med arven fra sin far.

'5AM / It feels like moving under water / Irresponsible / I think I got it from my father'.