Natten til lørdag blev Hugo Helmig tilbageholdt af politiet i sin hjemby i Aarhus, da han var påvirket af kokain.

Sangeren har tilbragt natten i detentionen.

Den populære sanger lider af et kokain-misbrug og har de seneste to måneder være på afvænning.

Det, der er sket, er, at Hugo er blevet taget med af politiet natten til lørdag. Det er mere en forvaring end en anholdelse, for han har ikke gjort noget ulovligt. Han har ikke gjort skade på nogen eller forulempet nogen, men han har ikke været i kontrol, og derfor har han overnattet i detentionen til i morges, siger Hugo Melmigs manager, Jakob Sørensen, over for Ekstra Bladet.

Opdateres…