Tirsdag begynder sagen i Viborg mod Bernio Verhagen, der er tiltalt for voldtægt. Men hovedvidnet er i Chile.

Selv om sagen mod fupfodboldspilleren Bernio Verhagen begynder som planlagt tirsdag, må han formentlig vente på dommen.

Verhagens chilenske ekskæreste, som han ifølge anklageren skal have voldtaget, befinder sig nemlig i Chile, og på grund af coronakrisen kan hun ikke komme til Danmark og vidne i sagen.

Det fortæller sagens anklager, Katrine Melgaard.

- Sagen bliver højst sandsynligt udsat, siger hun.

Det er endnu ikke besluttet, om kvinden senere kan blive fløjet til Danmark eller muligvis kan medvirke via video.

- Lige nu er der udgangsforbud i Chile, og det besværliggør det lidt. Og så vil vi fra anklagemyndigheden helst have, at hun fysisk kan møde op og give sin forklaring i en type sag som denne her, siger anklageren.

Bernio Verhagen kommer i mediernes søgelys i efteråret, efter at han har skrevet kontrakt med fodboldklubben Viborg FF.

Det viser sig dog, at han ikke har spillet en eneste professionel kamp, og Viborg FF ophæver kontrakten og melder sagen til politiet.

Samme dag, som sagen anmeldes, bliver Verhagen anholdt efter tumult i en kiosk i Viborg, og han varetægtsfængsles.

I december lykkes det ham dog at flygte fra politiet, da han skal transporteres fra Retten i Viborg til arresten i Holstebro. Han når dog ikke at nyde friheden længe. Dagen efter bliver han anholdt i en kælder i Holstebro.

Siden er han blevet tiltalt for røveri, trusler, vold og voldtægt af sin daværende kæreste.

Forsvarer Lars Thousig oplyser, at Bernio Verhagen i det store og hele nægter anklagerne imod ham. Dog erkender han flugten.

Thousig kalder det "meget uhensigtsmæssigt", at Verhagens sag kan blive udskudt, når nu Verhagen har siddet varetægtsfængslet siden november.

Han kan endnu ikke sige, hvorvidt han vil kræve, at Verhagen bliver løsladt, når første del af sagen er overstået, hvis der er udsigt til at skulle vente længe på dommen.

Retssagen, der begynder tirsdag, vil ikke handle om de beskyldninger, som Viborg FF er kommet med mod spilleren. Den del af sagen er stadig under efterforskning, fortæller Katrine Melgaard.

- Det var vores skøn, at hvis vi skulle afvente efterforskningen på den, ville det ikke være forsvarligt at have ham varetægtsfængslet. Det er noget, som godt kan trække ud på grund af internationale tråde, siger hun.

Viborg FF sagde i en redegørelse i november, at klubben havde været offer for svindel, dokumentfalsk og identitetstyveri, men at den ikke var blevet ramt økonomisk.

Klubben har ikke yderligere kommentarer til bedragerisagen og henviser til, at den ligger hos politiet.

/ritzau/