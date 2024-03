I kølvandet på et trafikuheld nær Herning efterlyser politiet lørdag formiddag føreren af en varevogn.

Varevognen har angiveligt fået skader forrest på højre side, hvor sidespejlet er blevet revet af, ligesom der også skal være sket skader på en skærmkant af plastik.

Uheldet er sket på Hovedvej 15 mellem Havnstrup og Herning, hvor der i skrivende stund er blevet sat afspærringer op i begge retninger.

Trafikanter skal derfor finde sig en anden rute, hvis de kommer kørende vest for Herning.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på X, hvor det videre lyder, at afspærringen vil blive opretholdt de næste timer.

Der er i den forbindelse blevet etableret en omkørsel, og på Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at trafikanter i stedet opfordres til at køre via Solskovvej og Skibbildvej.

B.T. forsøger at få yderligere kommentarer fra politiet.

