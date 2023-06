Burvej Hovedvej 509 mellem Holstebro og Vemb er helt spærret i begge vognbaner øst for Bur.

Det skyldes et færdselsuheld mellem en personbil og en lastbil, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Både politi og redningspersonale er på stedet.

Der er dog ingen alvorligt tilskadekomne, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

»Noget tyder på, at lastbilen har forsøgt at foretage et venstresving fra hovedvejen. Det overser bilisten og kører ind i siden på den,« uddyber han.

Han ved ikke, hvor længe vejen vil være spærret.

»Det kommer an på, hvor lang tid det tager at få flyttet sådan en lastbil. Det kan godt tage lang tid.«

B.T. følger sagen.