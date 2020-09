Et alvorligt færdselsuheld har ramt den vestjyske by Ørnhøj nordøst for Ringkøbing.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Redningskøretøjer og lægehelikopter er på stedet, og derfor er vejen spærret ved hovedgaden i byen.

Ulykken er fundet sted på Hovedvej 11.

Redningskøretøjer og lægehelikopter er på stedet. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Redningskøretøjer og lægehelikopter er på stedet. Foto: Mathias Øgendal

Derfor opfordrer politiet til, at man finder alternative ruter, lyder det.

Helt præcis skriver politiet:

'Hovedvej 11 er spærret v. Hovedgaden i Ørnhøj pga. alvorligt færdselsuheld. Redningskøretøjer er på vej. Der opfordres til at finde alternative ruter. pt. ikke yderligere.'

Opdateres ...