Opdatering: Ringkøbingvej er ryddet efter færdselsuheldet. Én person er kørt til skadestuen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har søndag eftermiddag spærret en hovedvej - i første omgang i begge retninger - siden kun i den ene retning.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Der er tale om Ringkøbingvej rute 11, der er lukket for trafik i begge retninger nord for Varde.

Ifølge politiet skyldes spærringen et færdselsuheld. Det er både politi og ambulance på stedet.

»Vi er stadig deroppe. Det eneste jeg kan sige nu, er at der er tale om et frontalt sammenstød mellem to biler,« siger vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Anmeldelsen om ulykken kom klokken 16.14, oplyser han.

Vejdirektoratet oplyser, at vejen er spærret mellem frakørslen mod Horne og frakørslen mod Bjerggårde i begge retninger.

'Uheld, kun ét spor farbart, politi og redningsmandskab er på stedet,' skriver Vejdirektoratet.



