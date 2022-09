Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et billede af et hjemmelavet Islamisk Stat-flag toner op på en stor skærm i retten i Holbæk. Flaget er sortmalet, og der er malet hvid arabisk skrift hen over det.

Højst opsigtsvækkende erkender den hovedtiltalte i Holbæk-terrorsagen, at det er ham, der har lavet flaget.

Endnu mere opsigtsvækkende erkender han, at han har sympatiseret med Islamisk Stat gennem flere år.

»Jeg har lavet mange af sådan nogle flag. Dengang havde jeg sympati med Islamisk Stat i Irak,« siger han i retten.

Den 35-årige syrer forklarer, at han har lavet Islamisk Stat-flag helt tilbage til omkring 2006, og at han har sympatiseret med Islamisk Stat »gennem mange år«.

I 2018 sluttede hans sympati med terrororganisationen, siger den tiltalte i retten.

»For nu har jeg fået en søn, så nu skal jeg fokusere på mit liv. Så har jeg droppet alle de der tanker,« siger han.

»Jeg begyndte at kigge på verden med en anden vinkel. Det var helt slut,« siger han.

Den tiltalte forklarer i retten, at han var stor modstander af krigen i Irak, og at han sympatiserede med alle de grupper, der var imod USA.

Han erkender, at han også sympatiserede med Islamisk Stat, efter organisationen gik ind i Syrien i 2014 og siden begik alvorlige terrorangreb og drab på blandt andet journalister.

Han understreger dog, at han ikke sympatiserede med Islamisk Stats metoder.

»Jeg sympatiserer med selve tanken. At man skal bekæmpe diktatorer. Jeg tager afstand fra alle deres forbrydelser selvfølgelig,« siger han.

Dommeren bryder ind og spørger, hvordan han kan skelne.

»Det er svært at forklare. Skal jeg sympatisere med en diktator eller sympatisere med en terrorgruppe, der bekæmper en diktator,« siger han.

Artiklen opdateres...