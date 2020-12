Computer fundet i Göteborg er så kraftigt krypteret, at politiet ikke kan åbne den, siger anklager i Horsens.

I en sag om international våbenhandel afviser den ene af to hovedtiltalte fredag i Retten i Horsens påstanden om, at han skulle have arrangeret køb af i alt 83 skydevåben.

Med korslagte arme svarer den 34-årige svenske statsborger, der bor en stor del af tiden i Cambodja, mange gange nej til de spørgsmål, som en anklager stiller ham. Nogle gange siges ordene i et overbærende tonefald.

På en computer har politiet fundet et par fotos af pistoler og ammunition, og det vil anklager Signe Gråkjær gerne vide mere om.

- Jeg boede jo i Cambodja, og der er mange skydebaner. Min ven Anders var med i en skydeklub, forklarer manden.

Han havde taget fotos af kammeratens våben i Thailand. Anders havde våbentilladelse, lyder det.

Hvorfor er der nærbilleder af en patron?

- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke forestillet mig at skulle sidde i en domstol og forklare, hvorfor jeg tog det billede, siger den 34-årige.

I Göteborg var han direktør i et mindre firma, der leverede rullegitre og andet sikkerhedsudstyr til forretninger. Her blev han anholdt lørdag 9. november sidste år.

Svenske politifolk bankede hårdt på porten samtidig med, at Politiets Aktionsstyrke fra PET udførte en nøje forberedt operation i Danmark.

På rastepladsen Ejer Bavnehøj Vest ved Skanderborg foreviste forklædte PET-agenter en sportstaske med pistoler for en serbisk mand fra Sverige. Anklagemyndigheden hævder, at serberen og hans hustru var udsendt af den 34-årige.

I virksomheden i Sverige fandt betjentene blandt andet en Lenovo-computer. Den er så stærkt krypteret, at politiets eksperter endnu ikke har formået at åbne den, oplyser anklageren i fredagens retsmøde.

Den tiltalte bekræfter, at computeren tilhører hans virksomhed, men han afviser at kende til den kraftige kryptering.

- Jeg ved ikke, hvem der brugte den, siger han.

Den 34-årige kan heller ikke forklare, hvorfor der er sat sort tape på computerens kamera.

Om anholdelsen fortæller han, at han var på toilettet, da politiet stormede ind. Da han udenfor et kontor rakte hænderne i vejret, røg bukserne ned om haserne på ham.

Manden afviser i øvrigt kendskab til en telefon, som var blevet smidt på gulvet i virksomheden. Herfra blev der via besked-tjenesten Signal kommunikeret med det serbiske par på rastepladsen i Danmark.

I den 34-åriges hjem har politiet fundet en vakuum-maskine. Den blev ifølge en teknisk analyse brugt til at forsegle en plastikpose med 25.500 euro, som serberen havde med til rastepladsen.

Men igen forklarer han, at han ikke kender til det, og i øvrigt tager han afstand fra forklaringer fra nogle af de medtiltalte. Heriblandt en rumænsk mand, som i en lejlighed i Vamdrup sidste sommer modtog en stor papkasse med 20 pistoler. Den 34-årige afviser at have kommunikeret med rumæneren.

Salget af de mange våben er sket på en markedsplads for ulovlige varer på det såkaldte Dark Web på internettet. Her optrådte agenter fra amerikansk politi som sælgere. Derfor har flere betjente fra Homeland Security Investigations for nylig været i Horsens for at afgive forklaring.

Forsvarerne i sagen mener, at amerikansk politi gik for vidt og overtrådte danske regler, som fastslår, at politiets agenter ikke må fremprovokere eller forøge en forbrydelse.

I den kommende uge vil anklagere og forsvarere gå i dybden med dette og andre spørgsmål. Dommen ventes midt i december.

/ritzau/