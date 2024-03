Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 17.316 cykler er blevet stjålet i København i 2023.

Hovedstaden topper listen af byer, hvor flest cykler er blevet stjålet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Helt nøjagtigt er 17.316 cykler blevet stjålet i København i 2023.

Det oplyser Forsikring & Pension i en pressemeddelelse.

Det er det højeste antal cykler, der er blevet stjålet i København siden 2013. Og Pia Holm Steffensen, der er underdirektør ved Forsikring & Pension, kalder det uholdbart for borgerne i København.

- Jeg synes, det er rigtig trist, at vi ser en tiårs rekord i Københavnsområdet i forhold til, hvor mange cykler der er blevet stjålet.

-For københavnerne opfordres jo til at lade bilen stå og tage cyklen, men hvis man ikke kan have sin cykel i fred, er det jo helt utåleligt, siger hun.

Derfor foreslår Forsikring & Pension et landsdækkende digitalt cykelregister, hvor man frivilligt kan lade sin cykel registrere. Registret skal blandt andet være med til at gennemskue, om en cykel, der er til salg, er stjålet.

Derudover kan et nyt stelnummer gøre det nemmere for politiet at finde stjålne cykler, lyder det.

- Det gælder om at gøre livet nemt for politiet og svært for cykeltyvene, siger Pia Holm Steffensen.

Og hun henviser til, at regeringen i efteråret 2023 har foreslået at give politiet flere værktøjer til at fange cykeltyvene.

- Jeg tror, vi har brug for noget lovgivning, så vi får et digitalt cykelejerregister, som alle nye og gamle cykler kan blive registreret i, siger hun.

Forsikring & Pension har desuden opgjort antallet af cykeltyverier per 100.000 indbyggere. Og også her ligger København på en førsteplads med 2616 stjålne cykler.

Derefter kommer Frederiksberg på en andenplads med 1934 stjålne cykler per 100.000 indbyggere.

Flere kommuner i Region Hovedstaden er generet af cykeltyverier. På landsplan blev der i 2023 stjålet i alt 48.326 cykler.

/ritzau/