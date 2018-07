Den 60-årige norske seriesvindler Marie Madeleine Steen er blevet fængslet i Danmark og sigtet for 15 nye forhold af bedrageri.

Tidligere er hun blevet dømt for seriesvindel i både Norge og Sverige, og mandag klappede fælden atlså for hende, da en dommer ved Retten i Lyngby besluttede, at hun skal fængsles i 14 dage. Det sker, efter hun er blevet sigtet for at stå bag 15 nye tilfælde af bedrageri, der er udført fra 2014 til i søndags, skriver TV 2.

Kvindens forsvarer, Ulla Wullf Hansen, oplyser til TV 2, at hendes klient nægter sig skyldig i sigtelserne.

Marie Madeleine Steen, der er hendes borgerlige navn, har brugt et hav af forskellige navne i sine bestræbelser på at lokke penge ud af folk, ligesom hun har påstået at være syg af kræft. Hun er mest kendt fra en podcast-serie, som Politiken og Third Ear har lavet med titlen 'Kvinden med den tunge kuffert'.

I denne omgang blev hun pågrebet på Hotel Marina i Vedbæk, efter at offeret mødte hende ved Vejlesø i Holte. Efterfølgende læste hun om hende på nettet.

»Det var en kvinde, som havde lånt hende 1.600 kroner, som fattede mistanke til hende bagefter. Hun fandt frem til hende og tog kontakt til hende på Hotel Marina i Vedbæk, hvor hun boede, siger Allan Lørup, politikommissær hos Nordsjællands Politi, til TV 2.

Her fik kvinden 600 kroner og en mobiltelefon i pant for resten af beløbet, hvorefter hun tilkaldte poltiiet, der kom og anholdt hende.

Tidligere er hun blevet dømt for adskillige bedragerier i både Norge og Sverige. Alene i Norge har hun fået mindst 12 domme, og tilbage i 2012 blev hun af en norsk domstol idømt to års ubetinget fængsel, mens hun i Sverige er blevet udnævnt til 'Nordens største bedrager' og har i alt otte domme på samvittigheden. Ifølge norske Aftenposten skal hun også være udvist af både Danmark og Sverige.