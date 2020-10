Sanjay Shah er hovedmistænkt i sagen om formodet svindel med udbytteskat for mindst 12,7 milliarder kroner.

Den britiske statsborger Sanjay Shah er af Skattestyrelsen blevet udpeget som hovedmanden i den store sag om formodet svindel med udbytteskat.

Nu erklærer han sig over for Børsen klar til at møde op til en mulig straffesag i Danmark, hvis der rejses tiltale af anklagemyndigheden.

- Og jeg ved, at det værste, der kan ske, er, at jeg bliver smidt i fængsel i tre år, siger Sanjay Shah til Børsen.

Fra 2012 til 2015 har formodet svindel med udbytteskat kostet den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner.

Sanjay Shah er hovedmistænkt i sagen. Han opholder sig i øjeblikket i Dubai med sin familie.

/ritzau/