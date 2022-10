Lyt til artiklen

Han er hovedmistænkt som gerningsmand til en af nyere tids mest omtalte forbrydelser – drabet på den lille, engelske pige Madeleine McCann i Portugal i 2007.

Men allerede nu kan den mangedobbelte, tyske seksualforbryder Christian Brueckner godt begynde at forberede sig mentalt på igen at skulle i retten som anklaget.

Den tyske anklagemyndighed i Braunschweig har tiltalt serieforbryderen for tre nye voldtægter og to sager om blufærdighedskrænkelser af børn.

Ingen af de fem nye anklager har direkte forbindelse til sagen om den dengang treårige britiske pige Madeleine »Maddie« McCann, der forsvandt fra en ferielejlighed under en familieferie med sine forældre og søskende i maj 2007.

»Konkret er den anklagede tiltalt for tre lovovertrædelser af grov voldtægt og to lovovertrædelser af seksuelt misbrug af børn,« oplyser den tyske anklagemyndighed i en erklæring tirsdag.

Den mistænkte sidder allerede før den nye retssag fængslet i Tyskland for i 2005 at have voldtaget en 72-årig kvinde i samme område i Portugal, hvorfra Madeleine McCann forsvandt i 2007.

For denne forbrydelse er han i Oldenburg-fængslet ved Kiel i gang med at afsone en straf på syv års fængsel, som han blev idømt i 2019.

Ifølge tyske Bild består de nye tiltalepunkter mod Christian Brueckner af seksualforbrydelser, som han angiveligt har begået i Portugal i en periode mellem 28. december 2000 og 11. juni 2017.

