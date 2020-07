En 51-årig mand fra Gullestrup ved Herning blev dræbt af flere knivstik. En 38-årig mand erkender drabet.

En 38-årig mand har i et grundlovsforhør erkendt at have dræbt en 51-årig taxavognmand i Gullestrup ved Herning.

Det skriver TV Midtvest torsdag middag.

Manden afviser samtidig at have begået drabet sammen med en 48-årig kvinde, der også er anholdt og sigtet i sagen.

Den 38-årige meldte sig selv hos politiet onsdag, efter at Midt- og Vestjyllands Politi havde efterlyst ham med navn og billede.

Han blev betragtet som sagens hovedmistænkte.

Offeret blev ifølge politiet dræbt af adskillige knivstik. Forbrydelsen skal være sket på et tidspunkt mellem den 5. og 14. juli.

Det var tirsdag morgen, at en bekendt til den 51-årige vognmand henvendte sig til politiet, fordi han ikke kunne komme i kontakt med manden.

Han blev derefter fundet død i et rækkehus i Lupinens Kvarter i Gullestrup.

Den medsigtede 48-årige kvinde blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag, hvor hun blev varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

Hun er sigtet for medvirken til drab, men nægter sig skyldig.

Det er uvist, hvilken relation der var mellem offeret og de to anholdte personer, og hvad motivet til drabet har været.

Ifølge TV Midtvest er torsdagens grundlovsforhør blevet holdt for lukkede døre.

Dermed har det ikke været muligt for offentligheden at få indblik i politiets bevismateriale eller at høre den sigtedes forklaring - ud over hvordan han stiller sig til drabssigtelsen.

/ritzau/