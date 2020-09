En 25-årig mand anker sin dom for blandt andet at have organiseret narkosalg og have frihedsberøvet en mand.

En 25-årig mand er idømt 11 års fængsel for blandt andet at have været i besiddelse af flere våben, for vold og for narkosalg.

Dommen er afsagt fredag ved Retten i Nykøbing Falster, oplyser anklager Skipper Pelle Falsled.

25-årige Christian Holm Nielsen var hovedmand i organiseringen af salg af 71 kilo hash, 1,1 kilo kokain og 900 gram amfetamin på Sydsjælland sidste år.

Desuden er han dømt for at have haft flere skydevåben, at have deltaget i vold samt for at have frihedsberøvet en mand, der skyldte penge. Manden blev udsat for meget grov vold, oplyser Skipper Pelle Falsled.

- Han blev udsat for både slag og spark. Og det var slag med en totenschlæger, og så blev han slået med en boltsaks og truet med at få klippet sine fingre af, siger anklageren.

Christian Holm Nielsen anker dommen til Østre Landsret.

Det samme gør 32-årige Bryan Anthony Moore, der blev idømt to et halvt års fængsel for at have udøvet vold mod skyldneren.

Han er ifølge anklageren Bandidos-rocker, og som en del af dommen har han fået et forbud mod at opholde sig i både Vordingborg samt i Bandidos' klubhuse over hele landet de næste fem år.

Over 100 telefonaflytninger har været brugt som bevis mod de to mænd i retten. Politiet begyndte aflytningen i oktober 2019, og de varede ved i en måned, før politiet slog til og anholdt Christian Holm Nielsen.

De har spillet en store rolle i sagen.

- Vi har hørt mange aflytninger og kan konstatere, at dømte (Christian Holm Nielsen, red.) er hovedmanden i narkosalget, sagde retsformanden ifølge TV2 Øst.

Begge mænd har anket dommen til landsretten. De vil frifindes. De skal dog sidde fængslet, indtil landsretten på ny har taget stilling til sagen, har retsformanden afgjort.

Dommen mod de to mænd er en del af et større kompleks.

Forud for dagens domme var 11 personer med relation til sagen idømt straffe mellem tre måneder og ni års fængsel. Og der komme flere tiltaler, vurderer anklageren.

- Men det er så ikke mod deciderede bagmænd, siger Skipper Pelle Falsled.

/ritzau/