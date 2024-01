Sent fredag aften 5. januar blev en 29-årig mand dræbt af flere skud i brystet på et hotelværelse i Brøndby.

Nu er de to mænd, der er sigtet for drabet, blevet internationalt efterlyst.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

De to mænd på henholdsvis 22 og 30 år blev fængslet in absentia ved et grundlovsforhør i Retten i Glostrup 8. januar.

Selvom de ikke var til stede, oplyste deres anklagere, at de nægtede sig skyldige.

Og der er en god grund til, at de to mænd er blevet internationalt efterlyst. Københavns Vestegns Politi har en stærk formodning om, at de er flygtet til udlandet efter skyderiet på A Hotels i Brøndby.

Ifølge sigtelsen skal de to mænd i forening eller efter fælles forståelse have skudt den 29-årige mand i brystet på klos hold, hvilket medførte, at han kort tid efter afgik ved døden.

Først dagen efter blev han fundet af hotellets personale, der slog alarm til politiet.

Dømt for vold

B.T.s research viser, at det ikke er særlig lang tid siden, at den 22-årige mand sidst sad i en retssal.

Da der er nedlagt navneforbud i drabssagen fra Brøndby, er det begrænset, hvor detaljeret B.T. kan beskrive sagen, hvor den 22-årige var tiltalt for at medvirke til at gennemtæske en mand.

Noget, han og de andre tiltalte endte med at blive idømt fængselsstraffe for.

Derudover blev de dømt til at betale sagens omkostninger.

Under retssagen forsøgte anklagemyndigheden at få den 22-årige mand udvist af Danmark. Men det mente dommeren ikke var en passende straf.

Den unge mand fortalte selv, at han havde boet i Danmark i mange år. Angiveligt havde han ikke nogen særlig forbindelse til det land, han oprindeligt stammer fra.

Han fortalte videre, at han havde sit eget firma.

Kendte den dræbte

Hvor den 22-årige lige nu opholder sig, er uvist. Sikkert er det dog, at politiet gerne vil have fat i ham, og at han ifølge politiet skal have kendt drabsofferet fra hotelsagen.

I denne sag kunne Københavns Vestegns Politi allerede lørdag, hvor man fandt den 29-åriges lig, konstatere, at man havde flere mistænkte i sagen.

Dagen efter drabet rykkede politiet ud til Ballerup, hvor en 60-årig mand blev anholdt, der dog siden er blevet løsladt. Han er fortsat sigtet for drab.

I forlængelse af anholdelsen af den 60-årige kom politiet med en opfordring til den 22-årige og den 30-årige.

»Vi ved, hvem de er – og vi opfordrer dem til at melde sig selv til politiet,« lød det da fra vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, der siden har gentaget – og skærpet – opfordringen:

»De bliver taget før eller siden – så jeg vil endnu en gang opfordre dem til at melde sig selv.«

