I alt overførte tiltalt 45 gange beløb fra hospitaler til en virksomhed, lyder det i anklage.

København. Det lykkedes i en årrække en læge at svindle to hospitaler for mere end 3,7 millioner kroner.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod den mandlige læge for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Det fremgår af et anklageskrift mod lægen, der er beskyttet af et navneforbud.

I alt skal der ifølge anklageskriftet være svindlet for 3.778.941,41 kroner.

Svindlen gik ifølge anklagen i første omgang ud over et hospital fra september 2007 til november 2011.

Her skal han som ansat ad 42 omgange have overført i alt 600.000 schweiziske franc, svarende til mere end 2,9 millioner kroner, til en virksomhed.

Pengene skal han have fået hospitalet til at tro gik til blodprøveanalyser, men de blev ikke udført, og der blev ikke modtaget analysesvar.

På samme måde skal han ligeledes have svindlet et andet hospital fra september 2012 til oktober 2013. Her overførte han angiveligt penge ad tre omgange på samlet omkring 795.000 kroner.

Det er uvist, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagen imod ham.

Sagen går tilbage til 2013, hvor Jyllands-Posten bragte de første af en række afsløringer om rod i offentlige forskningsmidler.

Region Hovedstaden iværksatte på baggrund af afsløringerne en revisionsundersøgelse, og i forløbet blev fem læger politianmeldt og efterfølgende sigtet.

Flere sigtelser blev siden hen droppet, men en anden af sagerne endte i retten.

Her blev en overlæge idømt halvandet års betinget fængsel samt 250 timers samfundstjeneste for at have svindlet for knap 2,3 millioner kroner.

Igen og igen havde han brugt penge fra en konto med forskningsmidler, som han rådede over, til privat brug.

/ritzau/