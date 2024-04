Provokunstner Kristian von Hornsleth lufter nu sine spekulationer om weekendens rambuktyveri i hans galleri.

Hornsleth, der natten til søndag fik stjålet adskillige kunstværker, kalder det »et mysterium«, hvor værkerne – som blandt andet tæller malerier, en økse og en indrammet jagtkniv – bliver af.

Han bemærker, at det er tredje gang på få år, at han udsættes for tyveri.

»Graver de det ned? Intet af det er dukket op endnu,« konstaterer Hornsleth, som har delt overvågningsbilleder af weekendens indbrud, hvor gerningsmænd tiltvang sig adgang til hans showroom ved at køre en Mercedes ind gennem væggen.

Hornsleth: Disse værker er stjålet Kristian von Hornsleth har fået stjålet omkring 15 værker, siger han. Der er blandt andet tale om følgende: En indgraveret økse En signeret Kay Bojesen-abe En billedramme med signerede dollarsedler Et akrylmaleri med et digitalt print af et kvindebryst og teksten 'FUCK MY BRAINS OUT' Et signeret og nummereret grafisk print på aluminium Et grafisk print af en bitcoin Et grafisk print af Marilyn Monroe Et grafisk print med påskriften 'FUCK THE POOR' Et grafisk print med påskriften 'LOVE MATTERS' Et grafisk print med påskriften 'FUCK CANCER' Et grafisk print med påskriften 'Vigilante' Et grafisk print med påskriften 'Keep going' En indgraveret og indrammet jagtkniv

Eftersom værkerne, som han har fået stjålet gennem årene, aldrig er kommet til salg på auktion eller Den Blå Avis, mener kunstneren nu, at de må florere i kriminelle miljøer.

»Jeg kan kun forestille mig, at de hænger i nogle røverbuler eller hos nogle gangstere,« siger Hornsleth.

Kunstneren beskriver sin stil som provokerende og spekulerer over tyvenes logik:

»Det gør det måske endnu mere provokerende, at det er stjålet. Et rigtigt Hornsleth-billede er stjålet – i deres øjne.«

Hvilke kriminelle grupperinger, der kunne ønske sig at få fingrene i et originalt Hornsleth, har han ingen idé om:

»Nej. I gamle dage solgte jeg lidt på Christiania. Men det var dengang i de glade 00ere.«

»Ellers har jeg desværre ikke haft kontakt med dem.«

Hans største marked er Danmark, siger han.

»Men det er jo som regel bedsteborgere. Tandlæger, advokater, selvstændige erhvervsfolk. Nogle, der synes, det er sejt at have noget flabet på væggen; noget lidt provokerende, der siger noget om samfundet.«

Han tror dog ikke, at han nødvendigvis er blevet et symbol i den kriminelle underverden:

»Jeg tror desværre, at det handler om noget andet. Jeg tror, det handler om, at de kan afsætte det.«

Det kunne lige så godt have været »underbukser eller Gucci-tasker,« som gerningsmændene stjal, siger kunstneren, som tror, at kriminelle måske sælger hans værker til hinanden.

Ifølge Hornslet har han fået stjålet 14-15 værker under weekendens tyveri, som er meldt til politiet. Han har tidligere sagt til Ritzau, at der er stjålet for et beløb, som nærmer sig millionklassen.

Han har udlovet en dusør for dem, der kan hjælpe med at finde kunsten, men han har endnu ikke fået brugbare henvendelser, siger han.

Tirsdag eller onsdag vil en taksator fra hans forsikringsselskab vurderer en erstatning.

