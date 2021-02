Melding om skud førte til storstilet aktion i Brøndby. 27-årig mand var ifølge Ekstra Bladet udset som mål.

En 27-årig mand fra hooliganmiljøet i Brøndby blev i weekenden fremstillet i grundlovsforhør - mistænkt for seksuelle overgreb.

Det skriver Ekstra Bladet og B.T.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og medierne har ikke kendskab til sigtelsens ordlyd, men har fået oplyst, at sagen vedrører overgreb.

Ekstra Bladet og BT har dog ad anden vej erfaret, at manden er mistænkt for seksuelle krænkelser af flere mænd.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til anklagerne mod ham.

Sagen har et ekstra tvist, da den 27-årige ifølge Ekstra Bladets oplysninger var mål for skud afgivet i Brøndby fredag morgen.

Denne oplysning vil Københavns Vestegns Politi dog hverken be- eller afkræfte over for Ritzau.

Meldinger om skud førte netop til en omfattende politiaktion på Nykær i Brøndby fredag. Ifølge politiet blev ingen ramt.

En person blev anholdt, men senere løsladt. Det var ifølge Ekstra Bladet den samme person, som dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup i sagen om overgreb.

/ritzau/