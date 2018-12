En fynsk organisation for seksuelle minoriteter er blevet udsat for had-propaganda fra den stærkt højreorienterede gruppering Nordfront.

Der er blevet hængt bannere og klistermærker med hadske budskaber op hos Lambda - Foreningen for homo, biseksuelle og transpersoner på Fyn. Det bekræfter deres talsperson, Sarah Baagøe Petersen, over for B.T.

»Det er svært. Vi er rystede. Der er ingen, der troede, at nogen gør sådan noget i dagens Danmark,« siger hun.

»Det skaber nogle følelser i en - er det en engangsting, eller kommer mere? Man ser i Sverige, at det ikke kun er materielle ting, men også fysiske skader,« siger hun med henvisning til overfald på blandt andet homoseksuelle og transkønnede.

Sagen er politianmeldt, men selv om politiet ifølge Sarah Baagøe Petersen er yderst samarbejdsvillige og hjælpsomme, skaber det en utryghed for de mange frivillige og brugere af Lambda, som både er et værested, en bar og foredragslokaler.

»Man kan ikke lade være med at tænke på, om der sker vores gæster og frivillige noget. Kan gerningsmændene finde på at komme tilbage?«

»Vi har også overvejet, om vi skulle offentliggøre sagen og give dem publicity. Men vi er kommet frem til, at vi ikke vil lade os kue. Vi skal ud med vores budskab om, at vi ikke vil finde os i det, og vi opfordrer alle interesserede i at komme ned og møde os. Alle er velkomne, hvis de ikke vil os ondt,« siger Sarah Baagøe Petersen.

Landsforeningen LGBT+ ser på sagen med største alvor, skriver forperson Peder Holk Svendsen til B.T. i en mail.

'Frisind, accept, inklusion og tolerance er uden omsvøb en af de grundsten, som LGBT Danmark bygger sit arbejde på. Derfor er det også et voldsomt anslag på hele LGBT+ bevægelsen, når der sker noget så ubehageligt, som det der er sket i Odense', skriver han og slår fast:

'Jeg er bange for, at der er en tendens i vores samtid, der bevæger sig mod en større grad af højreradikalisering, og den skal tales ret imod. Tolerance er ikke det samme som accept af andres undertrykkelse af nogen, undertrykkelse skal altid bekæmpes.'

Nordfront afviser over for B.T., at der er tale om en hadforbrydelse, idet grupperingen ikke ønsker at intimidere homoseksuelle, men demonstrere mod det, de kalder 'homolobbyen'.

»Aktionen er ikke en hetz mod homoseksuelle som personer. Deres valg, og hvad de foretager sig i deres soveværelser, blander vi os ikke i. Men vi ser det som en pligt at demonstrere mod homolobbyen, der har koblinger direkte til pædofili,« siger Jacob Andersen, der har titlen af redechef i Nordfront.

Vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi bekræfter, at sagen er anmeldt og efterforskes.

»Jeg kan ikke oplyse, om det efterforskes som en hadforbrydelse, for de oplysninger har jeg ikke adgang til. Men sagen er anmeldt torsdag kl. 17.57,« siger han.

Ifølge Lambdas talsperson har foreningen videooptagelser af gerningsmændene, og optagelserne er udleveret til politiet.

»På videoen kan man også se et tilfældigt forbipasserende kærestepar, som simpelthen lægger sig imellem, river bannerne ned og jager gerningsmændene på flugt. Dem vil vi gerne have fat i, så vi kan bøje os i støvet for deres mod og sige tak,« siger Sarah Baagøe Petersen.