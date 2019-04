Lori Loughlin, eller som vi bedst kender hende: 'Aunt Becky' fra 'Hænderne fulde', har ikke indset, hvor slem situationen er. Og derfor risikerer den 54-årige Loughlin nu en dobbelt så lang tid bag tremmer, teoretisk set helt op til 40 år.

»Mange ved det ikke. Men i det amerikanske retssystem er det anklageren og slet ikke dommeren, der har mest magt i retslokalet. Og det var her, Lori Loughlin gik galt i byen. Hun fejlvurderede situationen og sagde nej til et forlig, som hun burde have accepteret.«

Sådan siger den amerikanske forfatter og jura-professor Emily Bazelon, der netop har udgivet bogen 'Charged'.

Heri skriver Bazelon bl.a., at over 90 procent af alle amerikanske retssager aldrig kommer i nærheden af en jury, men i stedet afgøres via et forlig, hvor det er anklageren, der udstikker reglerne.

Lori Loughlin i mindre bekymrede tider.

»Hvis du tilstår skyld i denne mindre seriøse sigtelse, så får du en mildere straf. Systemet sparer både tid og penge. Og jeg får æren.«

Sådan tænker den gennemsnitlige amerikanske anklager ifølge Emily Bazelons bog. Og det var præcis, hvad skuespilleren Felicity Huffman, der ligesom Lori Loughlin er anklaget i den såkaldte 'Varsity Blues'-skandale, gjorde.

I college-skandalen, der lige nu ryster USA, er 52 rige amerikanske forældre sigtet for at deltage i bestikkelse for at få deres teenage-børn optaget på universiteter, hvor det under normale omstændigheder kræver tårnhøje karakterer for at komme ind.

I slutningen af sidste uge fik samtlige 52 sigtede ifølge avisen Washington Post tilbudt et forlig, hvor de accepter skylden og får en mildere straf.

Hurtigt ud og ind. 'Desperate Husmødre'-stjernen Felicity Huffman var én af de første til at acceptere det forlig, som anklagemyndigheden tilbød. Nu slipper den 56-årige skuepiller med cirka ét års fængsel eller mindre

Felicity Huffman og 13 andre anklagede sagde ja til forliget. Men Lori Loughlin, der sammen med sin ægtemand angiveligt betalte 3,3 millioner kroner for at få deres to døtre optaget på University of Southern California, nægtede.

Og derved åbnede de ifølge Emily Bazelon flere døre.

For det første kan de se frem til en årelang proces, der ultimativt ender i et retslokale med både dommer og en 12 mand stor jury.

Og for det andet er anklagerne imod Lori Loughlin pludselig blevet mere talrige og mere seriøse.

Dette kunne blive Lori Loughlins fremtidige hjem - med indbygget stålbord og ditto toilet.

Udover at være anklaget for bestikkelse og sammensværgelse er Loughlin og hendes mand nu også sigtet for hvidvask af penge.

Og den maksimale straf er nu pludselig 40 års fængsel.

»Anklagere kan gøre, som de har lyst til. De kan tilføje eller droppe anklager. Og i dette tilfælde er det tydeligt, at de er ude efter blod,« siger advokaten og CNN-eksperten Jeffrey Toobin til bladet The New Yorker.

Ifølge den amerikanske forfatning har alle amerikanere ret til en retssag foran en jury, hvis de står anklaget. Og i retslokalet er der ideelt set en tredling af magten, med dommeren let hævet over anklager og forsvarer.

Skuespillerinden Lori Loughlin som portrætteret af retstegneren i Boston.

Men ifølge Emily Bazelon og hendes bog 'Charged' har tingene ændret sig.

Især i 80'erne, hvor kriminaliteten eksploderede, indførte USA en masse love, som nu automatisk fører til strenge minimumstraffe.

Og hvis anklageren vælger at sigte for én eller flere af disse forbrydelser (bl.a. hvidvask af penge, red.), så har dommeren ikke noget valg.

Og straffen bliver hård.