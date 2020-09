»Jeg og hele familien savner Holger rigtig meget.«

Ordene kommer fra Birthe Røddik Nielsen, der på snart fjerde år lever i uvished om, hvor hendes søn Holger befinder sig, og ikke mindst om han overhovedet er i live.

Lad os skrue tiden tilbage til efteråret 2017.

Torsdag 26. oktober forlod den dengang 17-årige Holger sit hjem i Aarhus, hvor han boede sammen sin mor og far og til daglig gik på det lokale gymnasium. Det var en torsdag, og Holger fortalte ikke nogen, hvor han ville tage hen, eller hvad han havde tænkt sig.

20-årige Holger. Foto: Østjyllands Politi Vis mere 20-årige Holger. Foto: Østjyllands Politi

Siden er det kommet frem, at Holger tog til Ungdomshuset i Københavns nordvestkvarter, hvor han befandt sig fra fredag 27. oktober og frem til mandag 30. oktober om aftenen, hvor han igen forlod Ungdomshuset.

Siden har ingen set ham. Som dug for solen har Holger, som i dag er 20 år, været forsvundet i snart tre år.

»Vi har ikke fået livstegn fra ham, siden han forsvandt i efteråret 2017, men vi håber, at folk vil henvende sig, hvis de ved noget, eller hvis de har set Holger et sted,« siger Birthe Røddik Nielsen.

I tiden efter Holgers forsvinden modtog Østjyllands Politi henvendelser fra borgere, der mente, de havde set ham i blandt andet Tivoli i København. Ingen af henvendelserne har imidlertid fået politiet på sporet af Holger.

Beskrivelse af Holger Dansk

178 cm høj

Almindelig til muskuløs af bygning

Iført lysebrune fløjlsbukser og lysebrun skotskternet skjorte

Medbringende sovepose Kilde: Østjyllands Politi

Hertil har særligt én ting gjort det svært for politiet:

Da Holger forsvandt, havde han hverken sin telefon eller sit hævekort med sig, ligesom han tilsyneladende ikke har været på sociale medier.

Holger har med andre ord ikke efterladt sig nogen digitale spor, som politiet har kunnet følge. Heller ikke oplysninger om, at Holger inden sin forsvinden gav udtryk for, at han havde planer om at rejse til Sverige, har kastet noget af sig.

Forsvundet frivilligt?

Østjyllands Politi har tidligere været af den overbevisning, at Holger kan være gået under jorden.

»Vi har en formodning om, at han er gået af egen fri vilje, og at han frivilligt er gået under jorden, sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til Stiften.dk tilbage i juli 2018.

Men politikredsen har heller ikke lagt skjul på, at den er bekymret for, at der kan være sket den unge mand noget. I en pressemeddelelse umiddelbart efter hans forsvinden skrev politikredsen følgende:

»Østjyllands Politi er bekymret for, at der kan være sket den 17-årige noget, da hverken politi eller pårørende har hørt fra ham siden hans forsvinden. Det har ikke været muligt at spore ham via mobiltelefon eller hævekort. Han er eftersøgt internationalt, så også udenlandske politikredse er opmærksomme på, at Østjyllands Politi leder efter ham.«

Tilbage står Holgers familie, der altså fortsat ikke ved, om Holger overhovedet er i live, eller om han har valgt at leve et liv, som familien ikke skal have kendskab til.

»Han er stadig efterlyst i både Danmark og internationalt,« afslutter Birthe Røddik Nielsen.

Har du set Holger, eller ved du, hvor han befinder sig? Så kan du kontakte politiet på 114.