Mens danskerne skal afgøre, hvem der skal bestemme i kommunerne, så er det imidlertid Retten i Aalborg, der i dag skal afgøre skæbnen for en tidligere kommunalpolitiker.

Her er den 58-årige ekspolitiker nemlig tiltalt for rufferi. Det skriver TV2 Nord.

Ifølge anklageskriftet har manden afholdt seks sexorgier, som han selv kaldte gangbangs, hvor der har været prostituerede, der mod betaling eller lovning på betaling har deltaget på forskellige adresser i Hadsund-området.

Flere kunder har betalt mønt for at mænge sig med de prostituerede.

Orgierne har haft en omsætning på mellem 7.500 og 18.000 kroner per gang. Her har den tiltalte ekspolitiker selv beholdt 20 procent og gennem de seks orgier svarer det til 18.320 kroner, lyder tiltalen.

Den anklagede ekspolitiker er tidligere dømt i en lignende sag.

Dengang modtog han en dom på seks måneders betinget fængsel for at have arrangeret 73 sexorgier i løbet af 2016 og 2017. En sag, der kørte ved Retten i Randers.

Den nye sag skulle have været for retten allerede i januar, men da udeblev den tiltalte grundet sygdom.

Sidste retsdag forventes at være 19. november.