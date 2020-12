»Denne sag er blottet for formildende omstændigheder.«

Sådan lød det tirsdag fra anklager Anne Moe fra Bornholms Politi, da hun i retten i Rønne skulle argumentere for straffen til brødrene Mads og Magnus Møller.

Anklageren krævede 14 til 16 års fængsel til dem, efter de var blevet kendt skyldige i på grusom og smertefuld vis at have pint livet ud af deres 28-årige kammerat Phillip Mbuji Johansen en juninat i år ved en shelterplads i Nordskoven uden for Rønne.

Begge forsvarerne mente, at 12 års fængsel, som er det normale udgangspunkt som straf for et drab, måtte være passende.

Men et enigt nævningeting ville det anderledes.

Efter selv at have holdt de granrafter og den ildrager, der blev brugt til at mishandle det forsvarsløse offer med, og set det ene uhyggelige obduktionsbillede efter det andet af de 39 læsioner på liget, var nævningetinget ikke i tvivl: 14 års fængsel til begge brødre.

Samtlige nævninger og dommere lagde vægt på, at begge tiltalte i forening i mindst 5 til 20 minutter havde udsat deres kammerat for »særdeles kraftfuld, mangeartet og brutal vold«, hvor der noget af tiden blev brugt redskaber, når gerningsmændene ikke havde nok i deres bare næver og træsko.

Som vidne under sagen karakteriserede en retsmediciner det slet og ret som en mishandling, hun ikke tidligere i sit virke havde set mage til hos drabsofre.

Som begrundelse for den skærpede straf lagde retten også vægt på, at brødrene flere gange under det dødelige voldsorgie holdt pauser, når deres offer gled over i bevidstløshed – blandt andet efter at være blevet brændt flere steder på kroppen, halsen og hovedet med en glohed ildrager, der var blevet varmet op i et bål ved shelterpladsen.

Pauserne brugte de på at tage sig en tår øl mere, efter at de – som en af dem formulerede det i grundlovsforhøret lige efter sin anholdelse – var blevet lidt tør i halsen.

Herefter sparkede de det liggende offer tilbage i bevidsthed med et spark i siden, så mishandlingen kunne fortsætte.

Til sidst smed de hans sko og mobiltelefon ind i lejrbålet, inden de forlod deres igen bevidstløse og dødeligt maltrakterede kammerat i skoven og kørte hjem.

Efter rettens vurdering har de – senest på det tidspunkt – anset det som »overvejende sandsynligt«, at Philip Mbuji Johansen ville dø som følge af sine massive skader, som deres vold havde påført ham.

Ifølge deres egen forklaring havde det »bare« været planen at give den 28-årige Phillip en »lærestreg«, fordi han angiveligt kort inden havde forgrebet sig seksuelt på deres mor.

Det forhold er aldrig anmeldt til politiet, og under retssagen er der kun blevet dokumenteret, at offeret kort før sin død havde sendt brødrenes mor en besked, hvor han spurgte, om hun havde »lyst til at putte lidt«.

Efter drabet har der på sociale medier været spekuleret i, om der kunne være tale om et racistisk motiv, fordi den 28-årige mand var dansk-tanzaniansk. Men anklageren har afvist, at det kan bevises, at der kan være tale om en såkaldt hadforbrydelse, og i stedet peget på det personlige motiv.