»Du er dovenskab på jorden. Du er den mindst nyttige af os, og du er familiens sorte får.«

Sådan lød ordene angiveligt fra en af fire søskende, der er sigtet for frihedsberøvelse. Så skubbede hun sin bror ind på et lille værelse, hvorefter døren blev låst.

Derefter gik der en måned, før han blev lukket ud igen.

I hvert fald hvis man skal tro sigtelsen mod søskendeflokken, der er mistænkt for at have låst deres bror inde i et pulterkammer og dermed berøvet ham friheden.

Mandens søskende har erkendt sig delvist skyldige i frihedsberøvelsen. De mener dog kun, at han sad indespærret i pulterkammeret i to til tre dage ad gangen, og at han størstedelen af tiden kunne gå frit rundt i resten af lejligheden i Brøndby.

Nabo hørte råb om hjælp

B.T. har tidligere talt med den nabo, der hørte manden råbe om hjælp, hvorefter politiet kunne befri ham.

En af søstrene forklarede efter sin anholdelse, at indespærringen skyldtes, at den forurettede var for seksuelt udfarende.

Op til grundlovsforhøret var mandens tilstand – blandt andet på grund af underernæring – så dårlig, at det ikke var muligt for politiet at afhøre ham.

Men til et retsmøde tirsdag i Retten i Glostrup blev der læst op fra den forklaring, han siden har givet til politiet.

Måtte sove på gaden

I forklaringen lød det, at den forurettede havde skrevet en mail til sin søster, hvor han havde klaget over deres boligsituation.

Han måtte for eksempel ikke få en nøgle til den lejlighed, hvor de fem søskende boede sammen. I stedet skulle han have tilladelse af sine søstre, når han ville hjem. Og hvis det ikke passede dem, måtte han sove på gaden, fremgår det af vidneforklaringen.

I mailen havde han også nævnt det faktum, at han var biseksuel, og på baggrund af mailen havde han fået besked på at dukke op til et familiemøde i lejligheden.

Fik tre stykker brød til tre dage

Til familiemødet havde søstrene blandt andet anklaget ham for at tage stoffer, for at være for seksuelt udfarende og for at være prostitueret, lyder det.

Mandens søskende bad ham om at gå i bad. Da han kom ud, tog han et par blå shorts på. Så skubbede én af søstrene ham angiveligt ind på det lille værelse og låste døren efter ham.

Det var de samme blå shorts han havde på, da politiet fandt ham en måned senere.

Der var helt mørkt i værelset, som bliver beskrevet som et pulterkammer. Det eneste, der var i rummet, var en gammel madras og en spand. Og manden fik ifølge anklageren en beholder med 200 milliliter vand og tre stykker brød.

En af de sigtede søstre har tidligere forklaret, at der gik tre dage, før døren til kammeret blev åbnet, og han fik andet at spise og drikke.

»Hun hadede homoseksuelle«

Under retsmødet tirsdag kom det frem, at alle de fem søskende alle har arbejdet for samme rengøringsfirma.

Deres fælles chef har forklaret til politiet, at hun havde haft en mistanke om, at den forurettede blev slået af sine søskende. Af forklaringen fremgår det, at den forurettede »stolt havde oplyst til hende, at han var homoseksuel«.

Og ved en anden lejlighed havde en af søstrene fortalt chefen, at hun »hadede homoseksuelle«.

Dagen før manden blev låst inde, ringede en af søstrene til chefen og fortalte, at den forurettede var taget på ferie, lyder det videre i vidneforklaringen.

I løbet af den måned, hvor manden skal have siddet indespærret i pulterkammeret, sendte hans søstre jævnligt mails til chefen, hvor de beskrev, hvordan det gik med hans rejse til Italien.

De sigtede erkender sig som nævnt delvist skyldige i sigtelsen.

Ved fristforlængelsen tirsdag blev alle de sigtedes varetægtsfængsling forlænget med fire uger.

