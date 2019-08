Den 27-årige mand, der søndag eftermiddag forskansede sig med sin 4-årige datter i en lejlighed i udkanten af Aarhus, bliver løsladt senere i dag, mandag.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

'Vores jurister har vurderet, at der ikke er grundlag for at fremstille den 27-årige mand i grundlovsforhør. Han er fortsat sigtet i sagen, men vil blive løsladt i løbet af dagen'.

Episoden begyndte, da politiet klokken 11.56 søndag modtog en anmeldelse om, at en 27-årig mand havde forskanset sig i en lejlighed på Hasle Centervej.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Da der var frygt for, at manden ville gøre skade på datteren, satte politiet en storstilet aktion i gang.

I forbindelse med aktionen blev de øvrige beboere i opgangen evakueret, da 'politiet ikke ville tage nogen chancer'. I en efterfølgende pressemeddelelse understregede politiet dog, at der på intet tidspunkt var nogen fare for de evakuerede beboere.

Politiet formåede at trænge ind i lejligheden kort før klokken 16.00, hvorefter den 27-årige blev anholdt uden større dramatik.

Den 4-årige datter var ikke kommet fysisk til skade, og ifølge politiet søndag havde hun det 'efter omstændighederne godt'.



B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Østjyllands Politi omkring løsladelsen af den 27-årige.