Dette års Vig Festival er fyldt med glade, fulde og musikelskende gæster.

Men når mørket falder på og musikken er slukket, så kommer de lokale færdselsbetjente frem i det nordvestlige Sjælland.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi ifølge TV 2 Øst.



Og de ekstra mange færdselsbetjente står klar med bødehæftet og håndjern til dem, der får forvildet sig ud ind i bilen med alkohol eller stoffer i blodet.

»Vi er klar med færdselsindsatser for at se, om folk har drukket for meget. Nogen drikker igennem hele natten og sætter sig ind i bilen bagefter, men det skal de ikke,« siger Henrik Olesen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Henrik Olesen forklarer, at færdselsbetjentene vil være der i form af et ekstra antal motorcykelbetjente samt patruljevogne.

De vil stå klar til idet folk forlader festivalpladsen i bil.

Vagtchefen kan heller ikke udelukke, at der skulle holde fotovogne eller patruljer med fartkameraer, som er klar til at blitze fartglade bilister.

Udover et knivstikkeri, melder politikredsen om en ellers rolig festival.