Et større uheld har tirsdag eftermiddag omkring klokken 17 fundet sted på Holbækmotorvejen.

Flere biler er kørt op i hinanden.

Det fortæller vagtchefen hos Vestegnens Politi, Mads Dam.

»Det er fem biler, der er kørt ind i hinanden af ukendte årsager. Det er myldretidstrafik, og det regner kraftigt, og hvis folk så ikke kører med korrekt afstand, så skal der ikke meget til,« fortæller han.

Uheldet har skabt kø på strækningen mod Holbæk. Politiet arbejder på stedet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Uheldet har skabt kø på strækningen mod Holbæk. Politiet arbejder på stedet. Foto: Presse-fotos.dk

Selvom uheldet ifølge vagtchefen ikke umiddelbart har fået alvorlige konsekvenser for nogle af bilisterne, så er både politi og redningspersonale til stede.

Uheldet er sket i retningen mod Holbæk ved tilkørsel 7b Baldersbrønde.

De to spor fra venstre er spærret, og det skaber ifølge P4 Trafik kø på strækningen. Det er lige nu kun muligt at køre i ét spor på strækningen.

Ifølge vagtchefen så arbejdes der på hurtigst muligt at få genåbnet for alle spor.

#Uheld på #Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk ved tilkørsel 7b Baldersbrønde. De 2 spor fra venstre er spærret, og det skaber kø på strækningen. #P4trafik — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) May 4, 2021

»For det er jo myldretid, så vi er godt klar over, at det skaber noget pres derude,« siger Mads Dam.

Klokken 17.37 oplyser P4 Trafik, at der er ryddet op efter ulykken, og at det igen er muligt at køre i alle spor.

Der kan dog fortsat være kø fra Høje Taastrup.