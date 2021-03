Holbæk Station er her til aften spærret af på grund af et større slagsmål.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at omkring 20 personer var oppe at toppes ved stationen, da en patruljevogn tilfældigt kom forbi.

Herfra løb de i forskellige retninger, og politiet formåede ikke at få fat i nogen af dem.

Herefter patruljerede politiet i byen i håb og at finde nogen af dem, men fik så indberetninger om, at to var kommet på sygehuset efter knivstik.

Den ene forlader sygehuset, inden politiet ankommer, mens den anden har overfladiske snitsår. Vedkommende ønskede ikke at tale med politiet.

Politiet ved endnu ikke, hvor voldsomt slagsmålet udviklede sig, men har fundet blodspor ved stationen.

Der er ikke foretaget nogen anholdelser, men politiet skriver en sag på, og så afventer de og ser, om nogen af de implicerede ønsker at tale med politiet. Ellers går sagen videre til efterforskningsafdelingen.

Den vagthavende oplyser slutteligt, at politiet vil indføre tryghedsskabende patruljer den kommende tid i byen,