Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ekstra mange puster i alkometeret i disse sommerdage.

Sol, varme og musik er for mange forbundet med lidt til koldt til ganen.

Somme tider bliver det til en fadøl eller andre alkoholiske drikke - og det kan de mærke hos Fyns Politi.

»I må meget gerne komme med en opfordring om, at man lader være med det. Vi holder særdeles øje, for vi er bekendt med, at folk gerne vil have en tår at drikke, når det bliver varmt,« siger politikommissær Erik Skov til Fyens Stiftstidende.

Fyns Politi har haft en travl weekend, hvor intet mindre end fem personer blev stoppet med for høje promiller.

Blandt andet påkørte en 53-årig mand en lygtestander i et solouheld. Den efterfølgende alkometertest viste en for høj promille.

Og et kig rundt på politikredsenes døgnrapporter tegner det samme billede.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man fra fredag til søndag haft fire sager med spirituskørsel.

En 36-årig mand blev stoppet, og en alkometertest viste en promille på mere end 2,0.

'Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, og bilen han kørte i blev beslaglagt, da den høje promille gør, at sagen falder ind under reglerne om vanvidskørsel,' står der i døgnrapporten.

Også hos Nordsjællands Politi havde de alkometeret fremme, som viste et for højt tal.

'Klokken 01.00 natten til mandag blev en 24-årig mand fra Ølsted standset på Søndre Jernbanevej og sigtet for spirituskørsel, da hans promille viste sig at være højere end den tilladte,' står der døgnrapporten.