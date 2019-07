Mandag blev det kendt, at FC København-spilleren Jens Stages lejlighed i Aarhus er blevet udsat for hærværk og brandstiftelse.

Det er ikke blevet oplyst, hvad der præcist er sket, men en af fodboldspillerens naboer oplevede episoden.

Thomas Madsen bor i naboopgangen på Eckersbergsgade, og han var oppe med sin nyfødte søn, da det skete.

»Jeg har lige fået en søn for en uge siden, så vi skulle op og amme,« siger han til B.T.

»Jeg hører så et ordentligt skrald, men jeg gør egentlig ikke mere ved det, inden jeg hører et skrald mere,« forklarer Thomas Madsen.

Han skynder sig over til vinduet, hvor han kan se en person foran Jens Stages lejlighed, som er i gang med at ringe til politiet.

Han tror, det er en fra opgangen, som kontakter politiet for at melde det.

»Jeg kan bare se, at det ryger ud ad vinduerne. Der er en kraftig røg,« forklarer Thomas Madsen.

»Jeg løber selvfølgelig ind til min kæreste og siger, at det brænder i naboopgangen. Hun går forståeligt nok lidt i panik, men vi finder så ud af, vi ikke er i fare,« forklarer han.

»Det høje skrald kunne godt være et kanonslag, men jeg ved det ikke. Jeg hører to-tre knald, og jeg kan bare se, at der kommer helt vildt meget røg ud ad vinduerne.«

Thomas Madsen håbede selvfølgelig, at han kunne se, hvem der foretog hærværket mod lejligheden, men der kom han for sent til vinduet.

»Jeg ærgrer mig selvfølgelig lidt over, at jeg ikke gik over til vinduet noget før, så jeg måske kunne have set, hvem der gjorde det,« siger han.

»Det var selvfølgelig lidt svært at sove igen, efter hvad man lige havde oplevet.«

»Der var også sirener i en periode efter det,« forklarer Thomas Madsen.

Jens Stage har ikke selv kommenteret på angrebet mod lejligheden endnu.

Der var to personer, som opholdt sig i lejligheden, da det skete, men det er ikke oplyst, hvem det var.