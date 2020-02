Fredag aften lød der et kæmpe brag på Vestegnen i København.

Politiet mente, at braget muligvis kom fra Vallensbæk Nordmark, men det viser sig nu, at braget kom fra Albertslund.

Det fortæller vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi.

Nærmere bestemt kom braget fra Kongsholmparken i Albertslund:

»Vi fandt et kæmpe hul i jorden på 1x1 meter,« fortæller vagtchefen.

Fredag aften vidste politiet ikke, hvad der havde forårsaget braget, og det gør de fortsat ikke:

»Vi har undersøgt stedet og taget nogle prøver, som vi får svar på i starten af næste uge.«

Fredag aften fik politiet mange henvendelser fra borgere på hele Vestegnen om, at der havde lydt et højt brag, men der er fortsat ingen henvendelser på gerningsmænd, der eventuelt kunne stå bag det høje brag.

Hørte du braget? Eller ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

Fredag aften havde politiet også en mistanke om, at kraftigt fyrværkeri kunne være grunden til det høje brag, og det ser de stadig som værende en mulighed:

»Det kan være færdiglavet eller hjemmelavet fyrværkeri. Men det er klart, at det også sagtens kan være andre former for sprængstof;« fortæller vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi.

I Facebookgruppen 2620 går snakken også om det høje brag, hvor flere brugere også fortæller, at de så et lysglimt inden braget lød. Her spekuleres der også i, at årsagen må være noget kraftigt fyrværkeri.