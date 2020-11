På et splitsekund ændrede alt sig onsdag eftermiddag.

I en sort Passat kørte 21-årige Helmi Mossa Hameed i – ifølge politiet – påvirket tilstand en femårig pige ihjel, mens hun var ude at gå en tur med sin mor på Peter Bangs Vej i Valby.

»Min kæreste og jeg sad og så tv. Vi så en eller anden serie. Så hører vi det her brag og tænker først, at det bare er nogen, der smækker en dør hårdt. Vi kigger på hinanden, min kæreste og jeg, og siger: 'Der var godt nok nogen, der var sure der!'« siger Jesper Hannibal Jensen.

Han bor i den ejendom, hvor pigen blev klemt ihjel mellem murværket og den bil, som pludselig drønede tværs over vejen og ind i muren.

Jesper Hannibal Jensen Foto: B.T.

Jesper Hannibal Jensen og han kæreste hørte godt sirenerne, men tog ikke notits af det i første omgang.

»Der er jo så mange sirener herinde i byen,« siger han.

Men et kvarter eller måske en lille halv time senere gik det op for Jesper Hannibal Jensen, at det ikke var en dør, der var blevet smækket.

Han gik ud på sin altan for at ryge en cigaret og kunne her se et væld af politibiler og redningskøretøjer.

Folk lægger blomster og mindes den femårige pige, der mistede livet efter at være blevet ramt af en mandlig flugtbilist. Gerningsstedet på Peter Bangs Vej i Valby bliver besøgt torsdag 29. oktober 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

»De holdt lige uden for bygningen. Alt var afspærret, og så kunne jeg jo godt lægge to og to sammen. Der var noget riv-rav-ruskende galt.«

Jesper Hannibal Jensen gik ned på gaden. På vej ned ad trappen mødte han en af sine overboer.

»Min overbo og hendes kæreste kommer op ad trappen dernede fra. Vi spørger, hvad der er sket, og får så hele historien.«

»Den ene af mine overboer var tydeligt rystet. Han havde været med til at skubbe bilen væk fra muren.«

Helmi Mossa Hameed

Først senere på aftenen, ved 18-tiden, blev Jesper Hannibal Jensen og hans kæreste bekendt med, at den lille pige ikke overlevede.

»Vi har været nede og kigge på alle blomsterne,« siger Jesper Hannibal Jensen trist.

Det kommer ikke bag på ham, at gerningsmanden ifølge politiet var påvirket, da han kørte tværs over Peter Bangs Vej og klemte den lille pige ihjel mellem husmuren og bilen.

»Det var noget af det første, min kæreste sagde til mig: 'Han har været høj på stoffer!' Han er jo kørt lige hen over det helleanlæg, der er på vejen, hen over cykelstien og ind på fortovet,« siger Jesper Hannibal Jensen.

»Man kunne godt se, at kølerhjelmen var krøllet. Så der har været rimelig meget smæk på på den korte afstand.«

21-årige Helmi Mossa Hameed er anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Han har erkendt, at han kørte den sorte Passat, men nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab.