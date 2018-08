En 28-årig cyklist blev tidligt fredag morgen erklæret død på stedet efter at være klemt under lastbil.

København. En 28-årig kvindelig cyklist er tidligt fredag morgen omkommet i en højresvingsulykke i krydset mellem Borups Allé og Hulgårdsvej i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen.

- Vi fik anmeldelsen om ulykken klokken 06.38, og det drejer sig om en cyklist, der er blevet klemt under en lastbil, siger vagtchefen.

I løbet af formiddagen er de pårørende blevet underrettet, oplyser han.

Michael Andersen oplyser, at der formentlig har været adskillige vidner til ulykken.

- Det er et af de mest trafikerede kryds i København, så der har ganske givet været mange vidner til ulykken, siger han. Der er vejarbejde i krydset.

En lægebil blev tilkaldt stedet efter ulykken, men der var intet at stille op.

- Personen blev erklæret død på stedet, siger Michael Andersen.

En bilinspektør blev kaldt ud for at undersøge ulykken, og politiet skal vurdere, om der er grundlag for at sigte chaufføren af lastbilen for uagtsomt manddrab.

Det er tredje gang i år, at en cyklist mister livet i en højresvingsulykke. De to tidligere dødsulykker af denne type skete i Odense og København.

Fra år til år svinger antallet af højresvingsulykker med dødelig udgang. Sidste år var der fem, og i 2016 blev syv cyklister dræbt, viser en statistik fra Vejdirektoratet.

/ritzau/