Sent tirsdag formiddag er en cyklist blevet ramt af en lastbil i en højresvingsulykke i det centrale København.

Cyklisten er uden for livsfare, oplyser Københavns Politi til B.T., men kan have alvorlige skader på et ben.

Ulykken er mere præcist sket ved krydset mellem Gothersgade og Landemærket. Både cyklisten og lastbilen er kørt i retning mod Kongens Nytorv, og da lastbilen skulle dreje til højre i krydset, blev cyklisten ramt.

»Der er tale om en cyklist, der er blevet ramt af en lastbil. Cyklisten har fået skader på benet, men er ikke i livsfare,« siger vagtchef ved Københavns Politi Jes Voldager.

I forbindelse med politi og beredskabets arbejde på stedet blev Gothersgade afspærret, oplyste Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Derfor opfordrede man til, at bilister fandt alternative ruter.

De afspærringer er dog ophævet igen, lyder det i en opdatering.

Det bekræfter vagtchefen hos politiet over for B.T.

Samtidig fortæller han, at selvom cyklisten måske har været heldig at slippe med livet i behold, så kan skaderne på benet muligvis være alvorlige.

»Selvom der ikke er tale om livstruende skader, så kunne der umiddelbart godt være store skader på benet. Nu er personen kørt på skadestuen for at blive tjekket,« siger vagtchefen.