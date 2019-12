53-årig mand fra indvandrerkritisk parti findes skyldig i vold, trusler og besiddelse af våben og sprængstof.

En 53-årig mand, der har været opstillet for det indvandrerkritiske parti Frit Danmark, idømmes ved Retten i Odense syv års fængsel for blandt andet at have fremstillet en rørbombe og besiddet en maskinpistol.

Den tiltalte, Michael Ellegaard, er fundet skyldig efter anklageskriftet, der ud over våben omfatter trusler mod sagsbehandlere fra Odense Kommune og vold mod hans daværende kæreste, der var gravid.

Han har erkendt at have fremstillet en rørbombe, der blev fundet af politiet i en blomsterkasse foran hoveddøren ved mandens hjem i Odense-forstaden Bolbro.

Men det var til selvforsvar, fordi han følte sig truet af personer med forbindelse til en terrorsag i Vollsmose i 2007, har han forklaret i retten.

Det argument køber retsformanden, Alex Nymark, dog ikke.

- Dødstrusler, der er blevet fremsat i en bog fra 2008, kan ikke føre til, at der skulle foreligge nødværge, siger dommeren med henvisning til, at truslerne mod Michael Ellegaard angiveligt blev fremsat i en bog fra 2008 om Vollsmose-sagen.

Under gulvbrædderne i soveværelset hos manden fandt politiet en fuldt funktionsdygtig maskinpistol med ammunition fra krigens tid.

Våbnet tilhørte farfaren, har den tiltalte forklaret.

- Han var modstandsmand, og det er jeg sådan set stolt af. Min farmor fortalte mig godt, at den lå et sted i skunken. Jeg ledte efter den, men fandt den ikke, har han forklaret i retten.

Men dommeren og de to domsmænd har dømt ham for besiddelse af våbnet samt en skarpladt 9-millimeter pistol af mærket Mauser.

- Det er justitsmord, det her, lyder det fra den tiltalte, da retsformanden har læst dommen op.

Hans advokat, Klaus Ewald, oplyser, at dommen vil blive anket til landsretten.

/ritzau/