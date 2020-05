Tilkaldte betjente fra Nordsjællands Politi fik sig en overraskelse, da de for godt et år siden låste sig ind i en lejlighed, der tilhørte en yngre højreekstremist.

På et skrivebord flød det med elektronik og værktøj, der fik politifolkene til at slå bombealarm. Og på en hylde i stuen tronede et sort-hvidt idolfoto af Adolf Hitler. Billedet af Hitler stod ved siden af billederne af nordsjællanderens børn.

Det kom frem tirsdag ved Retten i Hillerød, hvor den højreradikale mand især er tiltalt for at ville have forsøgt at konstruere en hjemmelavet fjernstyret bombe med ingredienser som bl.a. en åbner til en garageport, krudt, glødetråd, ledninger og en fjernbetjening.

Manden, der er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig i de alvorligste anklager.

Han sidder i forvejen fængslet i Vestre Fængsel i en anden sag om bl.a. trusler. I retten benægtede han ikke at have ligget inde med de beslaglagte remedier, men det var angiveligt ikke hans hensigt at fremstille og sprænge en hjemmelavet bombe.

I retten vægrede han sig ved direkte at svare på, om han politisk er nynazist.

»Jeg er nationalsocialst. Konservativt orienteret. That's it.«

Men hvorfor havde du et foto af Hitler i stuen, ville retsformanden gerne vide.

»Har du nogensinde set reaktionen fra folk, når de kommer ind i stuen og ser et billede af Hitler? Der er ikke nogen bedre icebreaker,« lød svaret.

Ifølge anklageskriftet forsøgte han under særligt skærpende omstændigheder at fremstille den fjernbetjente bombe ved blandt andet at skaffe sig materialer i form af elektroniske komponenter.

Derudover foretog han bomberelaterede søgninger på nettet og samlede et funktionsdygtigt, fjerbetjent elektronisk kredsløb.

Ifølge politiet ville anordningen kunne udgøre en hjemmelavet fjernbetjent bombe, når den blev sat sammen med eksplosivt stof.

Mandens påståede forsøg på at fremstille en bombe skete i perioden frem til 29. marts sidste år. Det vides imidlertid ikke, hvad der var målet for bomben, eller om han havde til hensigt at ramme specifikke personer.

Derudover skulle manden også have forsøgt at lave sig et hjemmelavet skydevåben og skaffede i den forbindelse både metalrør, krudt og hagl.

Begge forsøg mislykkedes imidlertid, fordi politiet blev tilkaldt af hans bekymrede mor og ransagede hans adresse.

Han har under en tidligere sag oplyst i retten, at han har haft en ledende position i en stærkt højreekstremistisk gruppering.

Udover forsøget på at fremstille en fjernstyret bombe er han også tiltalt for at have besiddet en række våben i sin lejlighed - blandt andet et sværd, tre strømpistoler en lanse samt en totenschlæger.

»Min interesse for våben er en drenget interesse. Jeg er nok bare aldrig vokset fra våben. Det var også derfor, at jeg søgte efter våben på nettet.«

»Totenschlægeren skulle bruges til ganske almindeligt selvforsvar på hjemadressen. I denne her trøje er der fire huller fra venstreorientede bøsserøve, der forsøgte at stikke mig ned. Fem gange er jeg blevet overfaldet med kniv indtil videre,« forklarede han foran i retten.

Der ventes dom i domsmandssagen i næste uger.