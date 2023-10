Svensk Politi har anholdt en formodet narkohandler i Serbien.

Manden har længe været efterlyst i Sverige, hvor politiet anklager ham for omfattende narkohandel.

Her skulle han have stået for et netværk i Serbien, der smuglet stoffer ind i Sverige.

For et par måneder siden blev han lokaliseret på Balkan, hvor man indledte et samarbejde med det serbiske politi, politiet i Montenegro, Europol og Interpol.

Det skriver svensk politi i en pressemeddelelse

»Det er vigtigt at vise, at man som bandekriminel ikke kan føle sig tryg nogen steder,« udtaler Hanne Paradis, der er politidirektør i enheden Frigg, i pressemeddelelsen.

Videre skriver politiet, at manden var et højt prioriteret mål, og det var vigtigt at få ham anholdt.

Ved anholdelsen i Serbien har politiet sikret flere vigtige beviser mod manden, uden myndighederne kommer ind på, hvad det er.

I Sverige har flere personer modtaget domme for narkohandel med manden.

Nu starter processen med at få den anholdte mand udleveret til Sverige, lyder det.

