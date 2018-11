Der var uenighed med stemmerne seks for og én imod for at udvise Shuaib Khan af landet, fremgår det af dom.

Det er i strid med menneskerettighederne at idømme bandelederen Shuaib Khan en ubetinget udvisning med indrejseforbud i seks år for at have truet en betjent.

Det mener en af de dommere i Højesteret, Lars Hjortnæs, som har behandlet i sagen.

Men de øvrige seks dommere var uenige, og de besluttede, at der var grundlag for at udvise Shuaib Khan.

- Den senest begåede kriminalitet kan efter min opfattelse ikke ses som en fortsættelse af et hidtidigt fast kriminalitetsmønster, og den er heller ikke et led i konflikten mellem grupperingen Loyal To Familia og andre grupperinger, fremgår det af domsudskriften.

Med den ubetingede udvisning af Loyal To Familia-lederen går Højesteret imod både by- og landsret. Man har blandt andet lagt vægt på Khans mange domme for personfarlig kriminalitet.

- Efter beskrivelsen finder jeg en del af den tidligere begåede kriminalitet modbydelig. Det ændrer imidlertid ikke ved, at tiltaltes senest begåede kriminalitet er af en mindre grov karakter og alene har medført en kortere frihedsstraf, mener Lars Hjortnæs.

Han tilføjer, at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise Khan.

Episoden, der nu har kostet Khan tilværelsen i Danmark, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på Nørrebro i sommeren 2017.

- Husk hans ansigt, skal Khan have sagt til de andre bandefolk, inden han henvendte sig direkte til betjenten:

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg.

Foruden udvisningsdommen idømmes Khan også tre måneders fængsel, som er en skærpelse. Fængselsstraffen i Østre Landsret lød på 60 dage.

Den straf er dog allerede blevet afsonet i forbindelse med Khans varetægtsfængsling.

