Landets øverste domstol fandt ikke noget galt i, at realkreditselskaberne hævede gebyrerne i 2014 og 2016.

De havde næppe regnet med at tabe. Men alligevel er det en stor fordel for realkreditselskaberne, at de med en sejr i Højesteret kan lukke et kapitel om bidragssatserne.

Fire boligejere havde sagsøgt deres realkreditselskaber for at have hævet bidragssatserne. Det gjorde, at kundernes boliglån blev meget dyrere.

Men Højesteret gav realkreditselskaberne, Totalkredit og Jyske Realkredit, ret i, at de godt måtte sætte satserne højere for boligejerne.

Det skyldes blandt andet, at de skal kunne beskytte sig i dårlige tider, og hvis myndighederne stiller større krav til deres polstring.

- Det har en stor værdi for dem, at man nu kan lægge sagen til hvile, siger direktør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.

- Jeg tror ikke, at realkreditinstitutterne har været nervøse for det juridiske udfald af sagen, men de har nok været nervøse for, om politikere kunne tænkes at reagere på omtalen af sagen med hovsaløsninger, siger Curt Liliegreen.

Direktør Camilla Holm fra Totalkredit udtrykker lettelse over, at sagen er lukket og skaber ro om realkreditten.

- Men det ændrer ikke på, at det selvfølgelig ikke er rart at møde vores kunder i retten, og at sagerne har gjort indtryk, siger direktøren.

Hun bemærker samtidig, at Totalkredits kunder i dag betaler det laveste gennemsnitlige bidrag i fem år. De vælger nemlig oftere de mere sikre, fastforrentede lån, der kommer med lavere bidragssatser. Samtidig får kunderne såkaldte Kundekroner tilbage.

Boligejernes advokat, Christian Dahlager, er ærgerlig over udfaldet af sagen. Men han finder dog trøst i, at der i løbet af de seneste år er kommet bedre vilkår for realkreditkunder.

- Den lovgivning, der er kommet fra Folketingets side, efter at sagerne er blevet anlagt, gør, at der i langt bedre grad er styr på bidragsforhøjelserne.

- Jeg tror ikke, man vil opleve de samme forhøjelser i fremtiden, fordi der nu gælder stærkere regulering, og fordi Højesteret har talt og sagt, der er grænser for, hvor langt realkreditselskaberne kan gå, siger Christian Dahlager.

