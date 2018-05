En udenlandsk mands forbindelse til LTF er en af årsagerne til, at han skal ud af Danmark, siger Højesteret.

København. Et 30-årigt medlem af banden Loyal To Familia (LTF) har torsdag fået samfundets røde kort i form af en ubetinget udvisning med indrejseforbud i seks år.

Det er netop blevet afgjort af Højesteret, der dermed går imod, hvad først byretten i Hillerød og derefter Østre Landsret mente.

Her vurderede man, at en ubetinget udvisning ikke kunne komme på tale, blandt andet fordi manden kom til Danmark som fireårig som statsløs palæstinenser fra Libanon.

Ved Østre Landsret blev han idømt otte måneders fængsel og en betinget udvisning for to tilfælde af trusler mod vidner og et tilfælde af afpresning. Højesteret har dog udelukkende set på spørgsmålet om udvisning.

Her lægger man vægt på hans lange cv med forskellige domme. Foruden denne sag har han hele 14 straffesager på samvittigheden. De handler om alt lige fra tyveri og vidnetrusler til grov vold og våbenbesiddelse.

LTF-medlemmet har et barn og er i fast forhold. Retten mener dog ikke, at det er nok til, at det vil være i strid med menneskerettighederne at udvise ham. Udvisningen er sat til at vare i seks år.

Dommerne hæfter sig mandens tilknytning til LTF, "der blandt andet i kraft af en alvorlig konflikt med rivaliserende bander med indbyrdes drab og drabsforsøg, har skabt betydelig utryghed i offentligheden", skriver Højesteret.

Ekstraordinært fik anklagemyndigheden tilladelse til at gå helt til tops i retssystemet med sagen.

Det er specialanklager Anne Risager, der har ført sagen. Og netop dommens bemærkninger om forbindelsen til en bande kan formentlig smitte af på andre sager i retssystemet om eventuel udvisning af bandekriminelle, mener hun.

- Højesteret har sagt, at det er en faktor, som kan tillægges vægt, når kriminaliteten er begået i tilknytning til medlemskabet. Så selvfølgelig kan dommen få betydning, siger Anne Risager.

Hun understreger, at der skal tages hensyn til en række forskellige faktorer, når en domstol skal afgøre, om en udenlandsk statsborger skal udvises eller ej.

Da den aktuelle sag var til vurdering i landsretten, var den lige på vippen. De seks dommere delte sig i to lige store fløje. Når stemmerne står lige, bliver resultatet det, der er gunstigt for den tiltalte.

