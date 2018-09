Bøder til tidligere Uber-chauffører stadfæstes i højesteret. Det baner vej for yderligere 1500 sager.

København. Højesteret stadfæster bøder på samlet knap 700.000 kroner til fire tidligere Uber-chauffører.

Dermed står det klart, at fire Uber-chauffører skal betale henholdsvis 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner for ulovlig taxikørsel, der fandt sted i 2015.

Sagerne mod de fire mænd er såkaldte prøvesager. Retten skulle tage stilling til, om oplysninger, der er udleveret fra skattemyndighederne i Holland, hvor kørselstjenesten Uber har sit europæiske hovedkvarter, kunne bruges som bevis i straffesager.

Højesteret slår fast, at det var 'berettiget, at de oplysninger, som Skat modtog fra de hollandske skattemyndigheder, indgik i straffesagen mod de tiltalte'.

Med torsdagens dom er der banet vej for sager mod yderligere 1500 tidligere Uber-chauffører. Dem har politiet sigtet på baggrund af oplysningerne fra Holland, som Uber frivilligt udleverede i forbindelse med en skatterevision.

Af listen fremgår oplysninger om personer, som har kørt for Uber i Danmark i 2015 - blandt andet deres navne, bankoplysninger, hvor mange ture de har kørt, og ikke mindst hvor meget de har tjent.

Politiet har også afventet dommen, før en sag mod selskabet Uber i Danmark for medvirken til ulovlig taxikørsel kan føres videre.

Anklagemyndigheden gik efter en skærpet bødestraf, mens chaufførerne ville frifindes.

Uber er en omstridt tjeneste, hvor private via en app kan stille sig til rådighed for køreture mod betaling. Uber hævder at være samkørsel, men er i det danske retsvæsen blevet erklæret som ulovlig taxikørsel.

Uber kørte i Danmark fra 2014 til 18. april 2017.

/ritzau/